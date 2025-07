Barcelona ogłosiła hit, nowa gwiazda przemówiła. Od razu takie słowa o Flicku

FC Barcelona ściągnęła do siebie podczas bieżącego okienka bramkarza Joana Garcię oraz prawoskrzydłowego Roony'ego Bardghjiego , po czym skupiła się na wzmocnieniu swojej lewej flanki.

23 lipca oficjalnie ogłoszono bowiem pozyskanie - w ramach wypożyczenia, z opcją wykupu, Marcusa Rashforda , dotychczas związanego z Manchesterem United. Reprezentant Anglii po tym, jak potwierdzono jego przejście do FCB, porozmawiał oczywiście chwilę z mediami i podzielił się paroma refleksjami dotyczącymi swojej przyszłości i przeszłości.

© 2025 Associated Press

AP © 2025 Associated Press

AP © 2025 Associated Press

"Jestem bardzo szczęśliwy. Podekscytowany. To klub, w którym marzenia się spełniają. To wiele dla mnie znaczy. Czuję się jak w domu, to klub rodzinny. Ludzie sprawiają, że czujesz się tu komfortowo" - zachwalał zawodnik, którego słowa cytowała w swym artykule m.in. M. Carmen Torres z dziennika "Marca".