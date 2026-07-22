Barcelona ogłasza ws. Szczęsnego. Flick zareagował błyskawicznie

Po odejściu Roberta Lewandowskiego z katalońskiego klubu Wojciech Szczęsny został jedynym Polakiem w szeregach Barcelony. Razem z drużyną rozpoczął przygotowania do nowego sezonu.

W lipcu i sierpniu "Duma Katalonii" ma w planach rozegrać cztery mecze towarzyskie: z CE Europa (24 lipca), z Birmingham City (31 lipca), z Nottingham Forest (8 sierpnia) oraz z Udinese (8 sierpnia).

Trudno powiedzieć, czy i w którym z tych spotkań zagra "Szczena". Polak jest obecnie rezerwowym bramkarzem, a w minionej kampanii rozegrał osiem meczów - ostatni z Valencią (1:3) w maju bieżącego roku.

Mimo to wciąż jest ważną postacią w klubie. Świadczyć o tym mogą najnowsze obwieszczenia Barcelony w mediach społecznościowych.

Wojciech Szczęsny "gwiazdą" w mediach społecznościowych Barcelony

"Aktywacja bramkarza" - takim hasłem FC Barcelona opisuje nagranie z Wojciechem Szczęsnym w roli głównej. Na wideo zarejestrowano trening Polaka i potwierdzono, że refleksu, szybkości oraz sprawności absolutnie mu nie brakuje.

Rozwiń

Wpis zebrał już ponad milion wyświetleń. "Ten facet przyniósł mnóstwo radości do szatni Barcelony. Szkoda by było, gdyby nie został na długo", "Trenuje, jakby miał być jedynką", "Szybkie reakcje, pewne ręce, wielka mentalność", "Ostatnia linia obrony gotowa" - komentują kibice.

Tymczasem "Duma Katalonii" publikuje następny materiał ze Szczęsnym. To zapis zachowania bramkarza na treningu drużyny. Widać, jak Wojciech bierze aparat w ręce i robi zdjęcia kolegom oraz trenerowi Hansiemu Flickowi, który błyskawicznie reaguje na wygłupy Polaka.

Gdy tylko "Szczena" woła go po imieniu, od razu się odwraca, przez chwilę pozuje, a następnie gestem i uśmiechem pokazuje piłkarzowi, że ma do takich sytuacji spory dystans. Na koniec Szczęsny po prostu zakłada rękawice i wraca do zajęć.

"Potrzebujesz Teka w swoim życiu" - ogłasza Barcelona, w taki sposób tytułując wideo. "Tek" to ksywka Szczęsnego używana właśnie w katalońskim klubie.

Rozwiń

Do kiedy obowiązuje kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Barceloną?

Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony w 2024 roku, i to w niecodziennych okolicznościach. Ledwo pożegnał się wówczas z Juventusem i przeszedł na sportową emeryturę, a otrzymał z Katalonii propozycję powrotu do piłki i podpisania profesjonalnego kontraktu.

Klub był pod ścianą, ponieważ chwilę wcześniej poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, a "Szczena" był w zasadzie jedyną najsensowniejszą opcją do zastąpienia Niemca.

Ostatecznie Polak ofertę przyjął i związał się z Barceloną kontraktem obowiązującym do 2027 roku.





Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport