Robert Lewandowski w FC Barcelona to nie tylko piłkarz. To również wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Transfer Polaka do Barcy miał nie tylko poprawić grę drużyny, ale także wprowadzić do niej profesjonalizm. Robert Lewandowski miał nauczyć młodszych kolegów tego, jak prowadzi się zawodowy piłkarz. Tak też się stało.

Pod tym względem Robert Lewandowski jest prawą ręką trenera. Łącznikiem między szatnią złożoną z młodszych kolegów, a szkoleniowcem.

Dla kilku z tych młodych zawodników, jak Yamal czy Cubarsi, Lewandowski mógłby być ojcem. Jest jednak kolegą z drużyny, a jego relacja z katalońską młodzieżą rzekomo ułożyła się wzorowo.

Piłkarze tacy jak Gavi czy Lamine Yamal uwielbiają Roberta Lewandowskiego i czerpią garściami ze współpracy z nim. Choć sportowo Polak w pewnych momentach już "nie dojeżdża" na poziomie, który prezentował w Bayernie, za kulisami jest dla drużyny bardzo cennym człowiekiem.

Oficjalnie: Wielki talent podpisał umowę z FC Barcelona

Teraz FC Barcelona ogłosiła, że właśnie swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem podpisał Ebrima Tunkara. W tym momencie to nazwisko zapewne nie mówi nic zdecydowanej większości kibiców piłki nożnej w Europie. Niebawem jednak ma się to zmienić.

Ebrima Tunkara to hiszpański ofensywny pomocnik z rocznika 2010. To oznacza, że różnica między nim a Robertem Lewandowskim wynosi aż 22 lata. Z tak młodym zawodnikiem Polak jeszcze nigdy nie grał.

W tym momencie Tunkara ma jeszcze 15 lat. W marcu jednak skończy 16 i wówczas jego umowa z FC Barcelona wejdzie w życie. Młody reprezentant Hiszpanii będzie mógł wówczas zadebiutować w barwach Barcelony.

Ebrima Tunkara jest uznawany za wyjątkowo wielki talent. Uważa się, że piłkarz ten może mieć umiejętności zbliżone do samego Lamine'a Yamala. W swoich pierwszych miesiącach w FC Barcelona zawodnik urodzony w Gambii będzie miał okazję współpracować z Robertem Lewandowskim i nauczyć się od niego kilku ważnych rzeczy dla piłkarza.

Robert Lewandowski natomiast stanie przed kolejnym wyzwaniem - pomóc kolejnemy "młokosowi" w nabraniu odpowiednich cech osobowości i piłkarskich umiejętności już na wczesnym etapie kariery. Oczywiście, Ebrima Tunkara jest przymierzany do gry w drużynie młodzieżowej, która jest bardzo ważnym zapleczem pierwszego zespołu.

Bardzo możliwe, że piłkarz, podobnie jak Lamine Yamal, w wieku 16 lat przebije się do gry w pierwszym zespole i wówczas jego współpraca z Robertem Lewandowskim będzie miała charakter bezpośredni. Ostatnim młodym zawodnikiem, który w klubie wywołał tyle zamieszania, był właśnie wspomniany Yamal.

Jeśli Robert Lewandowski przedłuży umowę z FC Barcelona, będzie miał jeszcze więcej czasu, aby dawać przykład młodemu "diamentowi".

Ebrima Tunkara IMAGO/Joris Verwijst Newspix.pl

Krótka historia Ebrimy Tunkary. Szybko go zauważyli

Ojciec Ebrimy Tunkary trafił do Barcelony z Gambii w 2007 roku. Mężczyzna znalazł pracę, a jakiś czas później sprowadził na miejsce swoją rodzinę, która podobnie jak on, chciała uciec od gambijskiej biedy.

Bardzo młody Ebrima Tunkara za namową przyjaciela swojego ojca dołączył do zespołu Cerdanyoli. Szybko został zauważony przez Alberta Puiga, który zachwycił się zawodnikiem i szybko dał w FC Barcelona do zrozumienia, że podpisanie z nim umowy jest koniecznością.

Ebrima Tunkara występuje w barwach młodzieżowych drużyn Barcy od sezonu 2018/19. W tym czasie zrobił wielkie postępy, przystosował się do stylu gry "Dumy Katalonii" i właśnie teraz podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal Urbanandsport AFP

Gavi i Robert Lewandowski Rubén de la Fuente Pérez / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

