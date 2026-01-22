Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona oficjalnie ogłasza, padł dokładny termin. Lewandowski już wie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W środę FC Barcelona mierzyła się ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. Mimo wygranej 4:2 ekipa Hansiego Flicka poniosła poważną stratę. W 60. minucie ze sporym grymasem na twarzy boisko opuścił Pedri. Sugerowało, że przerwa potrwa między 4-5 tygodni. W czwartkowe popołudnie "Duma Katalonii" rozwiała wszelkie wątpliwości i ogłosiła, co dokładnie dolega piłkarzowi.

Po weekendowej porażce 1:2 w rozgrywkach La Liga z Realem Sociedad FC Barcelona chciała jak najszybciej wrócić na ścieżkę wygranych. Okazja do tego nastąpiła już w środę wieczorem w ramach spotkania w Lidze Mistrzów. Na Fortuna Arenie w Pradze podjęła ich tamtejsza Slavia.

Rywalizacja była szczególnie wyrównana w pierwszej połowie, a tablica wyników do przerwy wskazywała 2:2. Udział w taki wynik miał Robert Lewandowski, który w 44. minucie zaliczył niefortunne zdarzenie i przez przypadek skierował piłkę do własnej siatki. Finalnie jednak Barcelona sprostała zadaniu i zwyciężyła 4:2, a winy Polak odkupił winy z pierwszej części meczu i zapisał się na liście strzelców.

    Mimo to ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka poniosła poważną stratę, bowiem w okolicach 60. minuty boisko ze względu na problemy zdrowotne opuścił Pedri. Jak przekazywały hiszpańskie media przerwa od gry młodego pomocnika miała wynosić między 4, a 5 tygodni.

    Na oficjalny komunikat klubu w tej sprawie nie trzeba było długo czekać. Wszystko ogłoszono w czwartkowe popołudnie.

    Barcelona ogłosiła ws. Pedriego. Jest dokładna diagnoza

    Jak przekazał aktualny mistrz Hiszpanii, zawodnik nabawił się kontuzji prawego ścięgna podkolanowego. Rekonwalescencja będzie trwać około miesiąca. Oznacza to, że gracz ominie spotkanie m.in. z Kopenhagą w Lidze Mistrzów (28 stycznia) czy też ćwierćfinał Pucharu Króla z Albacete (3 lutego).

      - Przeprowadzone dziś rano testy potwierdziły, że zawodnik pierwszej drużyny Pedro Gonzalez "Pedri" doznał kontuzji prawego ścięgna podkolanowego, której nabawił się wczoraj podczas meczu ze Slavią Praga. Czas rekonwalescencji ma wynieść miesiąc - poinformowano.

      Następne spotkanie Barcelona rozegra w niedzielę 25 stycznia. Rywalem ekipy Flicka będzie ostatni w tabeli La Liga Real Oviedo.

