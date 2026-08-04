Barcelona odpuściła, a teraz wielki zwrot akcji ws. gwiazdy. "Rozbiją bank"
FC Barcelona po zakończeniu sezonu 25/26 musiała podjąć decyzję ws. przyszłości dwóch zawodników przebywających w klubie na wypożyczeniu - Joao Cancelo oraz Marcusa Rashforda. O ile pierwszy z panów zdaje się tu być o krok od stałego kontraktu, o tyle drugi został przez "Blaugranę" odpuszczony. Wiele wskazuje jednak na to, że Anglik również nie wróci na dłużej do Manchesteru United - upomniał się bowiem o niego gigant z innego krańca strefy UEFA.
Marcus Rashford, wychowanek Manchesteru United, z biegiem lat zaczął tracić na znaczeniu w ekipie "Czerwonych Diabłów". Swoistą próbą podreperowania jego kariery na Old Trafford miały stać się wypożyczenia - najpierw do Aston Villi, a potem do FC Barcelona.
Zwłaszcza drugie z nich okazało się naprawdę ciekawe i trzeba przyznać że reprezentant Anglii miewał swoje naprawdę świetne momenty w "Dumie Katalonii". Choć sporo mówiło się o tym, że "Barca" może spróbować podpisać z nim stałą umowę, to temat jednak przepadł.
Powodem były zaporowe z perspektywy FCB warunki - około 30-35 mln co prawda samo w sobie nie robi potężnego wrażenia, ale w obliczu innych koniecznych wydatków takie pieniądze okazały się dla mistrzów Hiszpanii barierą nie do przejścia.
Tym samym Rashford pożegnał "Dumę Katalonii", ale wygląda na to, że mimo wszystko w najbliższym sezonie nie zobaczymy go w akcji w Premier League. Jak bowiem poinformował Rahman Osman z "The Sun" piłkarza na swój celownik wzięło tureckie Fenerbahce.
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Rashford zagra w Turcji? Fenerbahce gotowe jest wydać spore pieniądze
Na Wyspach mówi się tu wręcz o "szokującym ruchu" ze strony zespołu ze Stambułu, który miałby wręcz "rozbić bank" dla 28-latka. Choć nie padła tu konkretna kwota, to można założyć, że z pewnością przewyższy pułap 35 mln.
Co ciekawe Osman stwierdził, że Marcus Rashford to jeden z trzech graczy którzy znaleźli się na "krótkiej liście" Fenerbahce - obok Ismaili Sarra (Crystal Palace) oraz Rafaela Leao (AC Milan).
"Żółte Kanarki", niedawni rywale Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów, w poprzednim sezonie Super Lig, czyli tureckiej ekstraklasy, zajęli drugie miejsce za rywalami zza miedzy - Galatasaray. Ich oczywistą ambicją w kampanii 26/27 będzie wspięcie się na mistrzowski tron, a gracz takiej klasy jak Rashford bez dwóch zdań ułatwiłby to zadanie...