Barcelona odkryła karty. Szczęsny wie, co to oznacza. Już nie ma odwrotu

Łukasz Żurek

FC Barcelona finiszuje po mistrzostwo Hiszpanii, ale klubowe władze mają świadomość, że już teraz należy zadbać o kadrę na kolejny sezon. Priorytety transferowe są ustalone: środkowy napastnik, skrzydłowy, stoper. W tej wyliczance nieoczekiwanie pojawia się również bramkarz. Konkretny - Alex Reimro z Realu Sociedad. To on może zastąpić Wojciecha Szczęsnego w roli pierwszego zmiennika Joana Garcii.

Alex Remiro odsłania koszulkę FC Barcelony; na wstawieniu widać twarz Wojciecha Szczęsnego.
Alex Remiro (na małym zdj.) w przyszłym sezonie może być klubowym partnerem Wojciecha SzczęsnegoAFP

O planach Barcelony informuje Cadenaser.com. Zdaniem dziennikarzy serwisu mistrzowie Hiszpanii odbyli już kilka spotkań z agentami Alexa Remiro. I wyrazili gotowość pozyskania 31-letniego zawodnika.

Nie odbędzie się to bezgotówkowo, jeśli do transakcji dojdzie najbliższego lata. Remiro pozostaje zawodnikiem Realu Sociedad. Obecna umowa golkipera zachowuje ważność do połowy 2027 roku.

Szczęsny może stracić pozycję w klubie. Barcelona chce jeszcze silniejszej konkurencji w zespole. Remiro na radarze

Jak informuje Ferran Martinez z "Mundo Deportivo", kataloński klub może liczyć na pozyskanie Remiro już najbliższego lata za ok. 10 mln euro. Jak to możliwe, skoro rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 14 mln euro, a klauzula odstępnego wynosić ma 70-75 milionów euro?

Odpowiedź na to pytanie płynie z długości kontraktu piłkarza oraz z determinacji Barcelony. Ta jest gotowa poczekać kolejny rok, by pozyskać golkipera za darmo. W San Sebastian mają tego świadomość. Stąd w grę wchodzi cena promocyjna.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski wybiera nowy klub. To może być hit. Wielki powrót po 16 latach

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Podstawowym bramkarzem "Dumy Katalonii" jest obecnie Joan Garcia. A jego pierwszym zmiennikiem - Wojciech Szczęsny. Umowa Polaka również obowiązuje do połowy 2027 roku.

Jak czytamy, sztab szkoleniowy Barcelony chce jeszcze silniejszej konkurencji w drużynie. Czy Szczęsny powinien odbierać ten sygnał jako przejaw niezadowolenia z jego postawy? Wydaje się, że to za daleko wysunięta teza. Jeśli do transferu dojdzie, pozycja poslkiego bramkarza w zespole zmieni się jednak bezpowrotnie.

W obecnym sezonie Remiro rozegrał na gruncie ligowym 35 spotkań. Skapitulował 54 razy, czterokrotnie zachowując czyste konto. Przed 12 dniami odbierał gratulacje za końcowy triumf w Copa del Rey.

Zobacz również:

Luka Modrić
Serie A

Dramat Luki Modricia. Lekarze są gotowi. "Za kilka godzin rekonstrukcja twarzy"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
