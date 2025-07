Barcelona odkryła karty. Oficjalnie. Wieści dotarły do Szczęsnego i Lewandowskiego

Trudno przejść obojętnie obok tego, czego w zeszłym sezonie dokonała FC Barcelona. Pod wodzą Hansiego Flicka kataloński zespół prezentował się kapitalnie. Efektowny, ofensywny styl gry łączył z kosmicznymi wynikami. Wszystko to zaowocowało zgarnięciem Superpucharu Hiszpanii, krajowego mistrzostwa oraz Pucharu Króla. Do potrójnej korony Barcelonie zabrakło trofeum Ligi Mistrzów, z którą pożegnała się na etapie półfinału.

"Definiujemy jutro. Jesteśmy zespołem z pragnieniem, głodem, wieloma rzeczami do powiedzenia i wszystkim, dla czego warto żyć. Nie przychodzimy tutaj, aby podążać ścieżką, przychodzimy, aby ją wyznaczyć. Tacy właśnie jesteśmy: prawdziwi, wiarygodni, niesfiltrowani. Mówimy, jak czujemy, ubieramy się tak, jak jesteśmy i gramy tak, jak umiemy. Jutro zaczyna się tutaj. I my je definiujemy" - czytamy w opisie.

Na nowych trykotach FC Barcelony widzimy grube, podłużne paski z elementami gradientu. "Ta estetyczna ewolucja wnosi dynamikę i poczucie ruchu do koszulki, osiągając równowagę między tradycją a innowacją. Ponadto herb Barcelony powraca do swojego zwykłego położenia po lewej stronie klatki piersiowej" - piszą dziennikarze "Mundo Deportivo". W poprzednim sezonie herb klubu widniał na środku koszulki. Był to hołd dla 125. rocznicy. Stroje trafią do sprzedaży 2 lipca. Nowy sezon drużyna Flicka rozpocznie 17 sierpnia od wyjazdowego spotkania z RCD Mallorca.