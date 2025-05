Barcelona odkryła karty. Jest oficjalna decyzja ws. Szczęsnego. Polak potwierdza

W ubiegłym miesiącu Wojciech Szczęsny obchodził 35. urodziny . Dla bramkarza nie jest to podeszły wiek. Mimo to chodzi w tym przypadku o... golkipera z odzysku. Na sportową emeryturę udał się przecież już po zakończeniu ubiegłego sezonu.

Wrócił do wielkiej piłki w październiku, gdy propozycję nie do odrzucenia złożyła mu Barcelona. Podpisał kontrakt tylko do końca obecnego sezonu. Miał zastąpić w bramce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.