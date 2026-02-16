Barcelona nadała komunikat, godziny przed meczem. W Katalonii wielka radość
Po bolesnej porażce z Atletico Madryt w Pucharze Króla FC Barcelona wraca do ligowej rzeczywistości. W poniedziałek mistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe z Gironą. Kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem kataloński klub w mediach społecznościowych nadał komunikat, który ucieszy niejednego kibica, a w szczególności samego Hansiego Flicka.
Mało kto spodziewał się, że Barcelona może przegrać z Atletico w półfinale Puchar Króla w tak koszmarnym stylu. A tak właśnie się stało. Goście polegli w Madrycie aż 0:4. I śmiało można powiedzieć, że był to najniższy wymiar kary.
Teraz zespół Hansiego Flicka wraca do La Liga, gdzie nadal obecnie plasuje się na drugiej pozycji. Do pierwszego Realu traci dwa punkty, choć "Królewscy" mają rozegrany o jeden mecz więcej. W poniedziałek o godz. 21:00 Barcelona rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Gironą w 24. kolejce. W przypadku wygranej znów wskoczy na fotel lidera.
Oficjalnie. Raphinha wraca do gry
W trzech ostatnich starciach drużynie nie mógł pomóc Raphinha. W ostatni dzień stycznia Brazylijczyk opuścił murawę po pierwszej połowie meczu przeciwko Elche (3:1). Początkowo komunikowano, że jest to tylko zachowawcza zmiana, jednak uraz gwiazdora okazał się poważniejszy, niż przypuszczano.
Raphinha nie zagrał przeciwko Albacete (2:1), Mallorce (3:0) i wspomnianemu Atletico. Niemiecki trener podkreślał, że jest to olbrzymia strata. 29-latek to jedna z najważniejszych postaci Barcelony. W dzień meczu z Gironą klub wydał oficjalne ogłoszenia ws. jego zdrowia. Kibice mogą odetchnąć z ulgą.
"Raphinha został uznany za zdolnego do gry i Hansi Flick może go wystawić w dzisiejszym meczu z Gironą " - przekazano. Wszystko wskazuje na to, że brazylijski skrzydłowy wystąpi od pierwszej minuty lub wejdzie z ławki rezerwowych.
W tym sezonie rozegrał łącznie 22 spotkania, strzelił w nich aż 13 goli i zanotował pięć asyst. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu Barcelony z Gironą w Interii Sport.