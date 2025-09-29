FC Barcelona nie rozpoczęła tego sezonu tak dobrze, jakby tego chciał Hansi Flick, ale także kibice. "Duma Katalonii" na starcie rozgrywek nie przypominała zespołu, który w poprzednim sezonie zachwycił świat. Szczególnie niepokojące dla trenera musiały być liczne sytuacje stwarzane przez kolejnych rywali. Jeden z przeciwników w końcu słabość "Blaugrany" wykorzystał.

Mowa o Rayo Vallecano, które jako pierwsze w tym sezonie odebrało Barcelonie punkty. Wydarzyło się to w trzeciej kolejce La Liga w cieniu kontrowersji sędziowskich. Barcelona przyjechała na stadion pod Madrytem po trudnym meczu z Levante, w którym musiała gonić wynik ze stanu 0:2 po pierwszej połowie. Ostatecznie ta sztuka piłkarzom Hansiego Flicka się udała.

Flick pokonany. I to przez kogo

Mecz na Vallecas układał się dobrze. Piłkarze Barcelony do szatni na przerwę schodzili w dobrych nastrojach, prowadząc 1:0. Ostatecznie skończyło się 1:1. W tym samym czasie Real Madryt wygrywał wszystkie mecze. Do 7. kolejki La Liga "Królewscy" podchodzili jako liderzy tabeli z przewagą dwóch oczek nad Barceloną. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso przegrał jednak z Atletico, a dzień później "Blaugrana" wygrała z Realem Sociedad.

To sprawiło, że na czele tabeli doszło do zmiany i wrzesień jako liderzy zakończą piłkarze prowadzeni przez Hansiego Flicka. Sam niemiecki szkoleniowiec na pierwsze indywidualne wyróżnienie w tym sezonie musi poczekać. Dzień po wygranej z Realem Sociedad La Liga ogłosiła bowiem rozstrzygnięcie głosowania na najlepszego trenera miesiąca w rozgrywkach ligowych. Został nim Eder Sarabia.

Trudno się temu wyborowi szczerze mówiąc dziwić. Mowa bowiem o szkoleniowcu, który prowadzi beniaminka - Elche. Zespół z południa Hiszpanii w tym sezonie pozostaje niepokonany, a we wrześniu dwukrotnie zremisował i tyle samo razy wygrał. Po siedmiu kolejkach Elche zajmuje sensacyjne czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem trzynastu oczek i choć Flick we wrześniu wygrał wszystko, to takie wyniki z beniaminkiem muszą imponować.

