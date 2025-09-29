Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona na szczycie tabeli, a tutaj takie wieści. Jest komunikat, Flick musi przełknąć gorzką pigułkę

Rafał Sierhej

W siódmej kolejce hiszpańskiej La Liga doszło do wyczekiwanej w Katalonii zmiany na czele tabeli La Liga. Do tej serii gier jako lider z kompletem punktów podchodził Real Madryt, ale "Królewscy" przegrali, a dzień później FC Barcelona pokonała Real Sociedad, co sprawiło, że "Blaugrana" wrzesień zakończy jako lider tabeli. Dzień po meczu Barcelony do Hansiego Flicka dotarły wieści o jego indywidualnej porażce.

Hansi Flick
Hansi FlickJuan Manuel Serrano ArceGetty Images

FC Barcelona nie rozpoczęła tego sezonu tak dobrze, jakby tego chciał Hansi Flick, ale także kibice. "Duma Katalonii" na starcie rozgrywek nie przypominała zespołu, który w poprzednim sezonie zachwycił świat. Szczególnie niepokojące dla trenera musiały być liczne sytuacje stwarzane przez kolejnych rywali. Jeden z przeciwników w końcu słabość "Blaugrany" wykorzystał. 

Mowa o Rayo Vallecano, które jako pierwsze w tym sezonie odebrało Barcelonie punkty. Wydarzyło się to w trzeciej kolejce La Liga w cieniu kontrowersji sędziowskich. Barcelona przyjechała na stadion pod Madrytem po trudnym meczu z Levante, w którym musiała gonić wynik ze stanu 0:2 po pierwszej połowie. Ostatecznie ta sztuka piłkarzom Hansiego Flicka się udała.

Flick pokonany. I to przez kogo

Mecz na Vallecas układał się dobrze. Piłkarze Barcelony do szatni na przerwę schodzili w dobrych nastrojach, prowadząc 1:0. Ostatecznie skończyło się 1:1. W tym samym czasie Real Madryt wygrywał wszystkie mecze. Do 7. kolejki La Liga "Królewscy" podchodzili jako liderzy tabeli z przewagą dwóch oczek nad Barceloną. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso przegrał jednak z Atletico, a dzień później "Blaugrana" wygrała z Realem Sociedad.

To sprawiło, że na czele tabeli doszło do zmiany i wrzesień jako liderzy zakończą piłkarze prowadzeni przez Hansiego Flicka. Sam niemiecki szkoleniowiec na pierwsze indywidualne wyróżnienie w tym sezonie musi poczekać. Dzień po wygranej z Realem Sociedad La Liga ogłosiła bowiem rozstrzygnięcie głosowania na najlepszego trenera miesiąca w rozgrywkach ligowych. Został nim Eder Sarabia.

Trudno się temu wyborowi szczerze mówiąc dziwić. Mowa bowiem o szkoleniowcu, który prowadzi beniaminka - Elche. Zespół z południa Hiszpanii w tym sezonie pozostaje niepokonany, a we wrześniu dwukrotnie zremisował i tyle samo razy wygrał. Po siedmiu kolejkach Elche zajmuje sensacyjne czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem trzynastu oczek i choć Flick we wrześniu wygrał wszystko, to takie wyniki z beniaminkiem muszą imponować.

