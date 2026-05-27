Barcelona musi przekonać Flicka. Niemiec postawił warunek, możliwe nagłe rozstanie

Ruchy kadrowe w FC Barcelona są nieuniknione. Przede wszystkim kibice domagają się, aby skład na kolejny sezon był w końcu solidnie uzupełniony, bo w minionych rozgrywkach widać było, że Hansi Flick musi mocno główkować nad tym, jak załatać niektóre dziury na boisku. Dość niespodziewanie Blaugrana zdecydowała się na reprezentanta Anglii, Anthony'ego Gordona. Według wielu źródeł ofensywny zawodnik jest bliski przejścia do Barcelony.

Klub z Hiszpanii miał złożyć oficjalną ofertę opiewającą na 80 milionów euro, do czego dojdą jeszcze różnego rodzaju bonusy. Tym samym Barcelona ma poważnego kandydata na następcę Roberta Lewandowskiego, który w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy innego klubu. Jednak ściągnięcie Gordona nie zaspokoi wszystkich potrzeb, jakie ma Flick. Od dłuższego czasu mówi się o innym, znanym piłkarzu.

Flick musi dać zielone światło. Barcelona ma na celowniku gwiazdę

Mowa o Bernardo Silvie. Reprezentant Portugalii na celowniku Barcelony był od dłuższego czasu. Jednak jak można się domyślić, warunki finansowe klubu nie pozwalały na sięgnięcie po pomocnika. Teraz sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Silva jest wolnym zawodnikiem, gdyż nie przedłużył umowy z Manchesterem City. I jak można dowiedzieć się z doniesień medialnych, sam zawodnik chciałby dołączyć do klubu ze stolicy Katalonii.

Nowe informacje w sprawie przyszłości Silvy przekazano w "RAC 1". Barcelona uznaje Portugalczyka za atrakcyjną okazję transferową. Przede wszystkim ze względu na brak kwoty wykupu. Problem polega jednak na tym, że sam Flick nie jest przekonany do tego ruchu. Niemiecki szkoleniowiec uważa, że w kadrze ma wystarczającą liczbę pomocników.

Dlatego hiszpańskie media sugerują, że działacze musieliby ewentualnie wpłynąć na Flicka i przekonać go, że mimo dobrej obsady w środku boiska, Silva byłby wartościowym transferem. Sam zawodnik chce trafić na Camp Nou. Nie można więc wykluczyć, że Barcelona zdecyduje się rozstać z którymś ze swoich pomocników, aby zrobić miejsce Silvie. Blaugrana musi jednak działać szybko, bo chętnych na zatrudnienie Portugalczyka jest wielu.

Bernardo Silva

Hansi Flick





