Barcelona może nie odpuścić, zawrzało po hicie z Atletico. Sędzia w centrum zamieszania

Paweł Czechowski

FC Barcelona w czwartkowy wieczór doznała niezwykle dotkliwej porażki w półfinale Pucharu Króla z Atletico Madryt. Oprócz samego wyniku po końcowym gwizdku sporo mówiło się też o sędziowaniu w tym spotkaniu - i wiele wskazuje na to, że "Barca" nie odpuści tu arbitrowi głównemu, Juanowi Martinezowi Munuerze. W klubie szczególne zdenerwowanie miały wywołać zwłaszcza dwie sytuacje.

Będąca ostatnio w naprawdę dobrej formie FC Barcelona w czwartkowy wieczór podeszła do pierwszej odsłony zmagań w półfinale Pucharu Króla i zmierzyła się z Atletico Madryt na stadionie rywali. Rozstrzygnięcie tej potyczki, koniec końców, dla wielu kibiców "Blaugrany" musiało okazać się niemałym szokiem.

Podopieczni Hansiego Flicka bowiem ulegli oponentom aż 0:4, natomiast oprócz tego rezultatu po zakończeniu starcia zrobiło się głośno o jeszcze innym aspekcie - o poziomie sędziowania.

FC Barcelona wściekła na sędziego. Klub może złożyć skargę

Arbitrem głównym spotkania był w tym przypadku Juan Martinez Munuera, a jego praca wyraźnie nie przypadła do gustu przedstawicielom "Dumy Katalonii" - do tego stopnia, że - jak informuje Luis F. Rojo z dziennika "Marca" - FCB rozważa złożenie oficjalnej skargi.

Szczególne dwa zdarzeniu wywołały poruszenie w szeregach Barcelony. Po pierwsze mowa tu o nieuznanym golu Paua Cubarsiego, przy którym doszło do analizy VAR trwającej całe 7 minut (na spalonym złapano wówczas... Roberta Lewandowskiego). Zdaniem "Barcy" procedura była prowadzona zdecydowanie za długo, natomiast ten punkt zaczepienia jest o tyle wątpliwy, że już pojawiły się tłumaczenia dotyczące problemów technicznych.

Po drugie w "Blaugranie" uważa się, że Eric Garcia otrzymał niesprawiedliwie czerwoną kartkę - a punktem odniesienia ma być tu inna boiskowa akcja, w trakcie której Giuliano Simeone ostro sfaulował Alejandro Balde, ale on - w przeciwieństwie do Garcii - nie wyleciał z murawy.

Niebawem przekonamy się, czy formalne działania zostaną faktycznie wszczęte.

Puchar Króla. FC Barcelona musi dokonać futbolowego cudu by awansować

FC Barcelona tymczasem będzie musiała wykonać naprawdę potężną pracę, by odwrócić losy rywalizacji z Atletico - do rewanżu między obiema drużynami dojdzie 3 marca na Camp Nou. "Los Colchoneros" zdają się być już niemal obiema nogami w finale Pucharu Króla, ale dopóki piłka w grze...

