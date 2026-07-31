- FC Barcelona i Club Brugge KV osiągnęli porozumienie w sprawie transferu Jesse Bisiwu, który podpisuje kontrakt, aby być blaugraną do 30 czerwca 2031 roku - czytamy w oficjalnym komunikacie podanym przez Dumę Katalonii.

Przedstawiając swojego nowego zawodnika, FC Barcelona określa Jesse Bisiwu jako skrzydłowego, przed którym rysuje się świetlana przyszłość dzięki jego szybkości, sile i umiejętnościom dryblingu.

- Urodzony w Belgii 22 stycznia 2008 roku skrzydłowy był stałym bywalcem młodzieżowych reprezentacji Belgii - czytamy w oficjalnym komunikacie.

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Jesse Bisiwu to prawonożny skrzydłowy bazujący na swojej szybkości i intensywności. W Belgii nie błyszczał statystykami bramek i asyst, ale jego charakterystyka i całokształt profilu spodobały się Hansiemu Flickowi.

FC Barcelona po sezonie 2025/26 podjęła starania mające na celu sprowadzenie Jesse Bisiwu, a te w końcu przyniosły efekt. Nie udało się sfinalizować tego transferu przed zgrupowaniem w Wielkiej Brytanii, ale według medialnych doniesień Belg tam dojedzie i dołączy do swoich nowych kolegów.

Jesse Bisiwu miał kosztować Barcelonę mniej niż 10 milionów euro. Media informowało o kwocie rzędu 8,5 miliona euro i 20% od przyszłej sprzedaży dla Club Brugge.

Możliwe, że nie jest to ostatni transfer FC Barcelona tego lata. Duma Katalonii nadal stara się o pozyskanie nowego napastnika - następcy Roberta Lewandowskiego. Możliwe, że kontuzja Frenkiego de Jonga wymusi na klubie z Katalonii poszukanie również nowego środkowego pomocnika.

Jesse Bisiwu w młodzieżowej reprezentacji Belgii Noushad Thekkayil AFP





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