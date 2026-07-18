Barcelona już się chwali. Ogłoszenie ws. Messiego. Tuż przed finałem

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Na koniec mistrzostw świata rozgrywanych w 2026 roku zrealizowała się niesamowita historia. W wielim finale zmierzą się ze sobą dwaj przedstawiciele różnych pokoleń wychowanych w La Masii, czyli akademii FC Barcelona. Klub ze stolicy Katalonii z tej okazji opublikował specjalny materiał wideo zapowiadający pojedynek Leo Messiego z Laminem Yamalem.

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Leo Messi, legenda Argentyny i Barcelony Elsa/Getty Images / Marc Gonzalez Aloma/Europa Press Getty Images

W wielkim finale piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do spotkania, które miało zostać rozegrane w ramach Finalissima 2026 (starcie mistrza Europy z mistrzem Ameryki Południowej).

Tamto spotkanie z powodu konfliktu USA z Iranem zostało odwołane, ale widocznie było zapisane w gwiazdach. Hiszpania zmierzy się z Argentyną w starciu o złoto na mundialu.

Twarzami obu tych reprezentacji są dwaj zawodnicy silnie związani z FC Barcelona. W Argentynie jest to oczywiście Leo Messi - największa legenda klubu, która na tym turnieju błyszczy pełnym blaskiem.

W Hiszpanii natomiast jest to Lamine Yamal. 19-latek na tym mundialu nie prezentuje swojej najlepszej formy, ale i tak zawsze jest głównym obiektem defensywnego zainteresowania w szeregach rywali.

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Bohaterowie finału wywodzą się z Barcelony. Klub już się chwali

Dzień przed wielkim finałem FC Barcelona opublikowała specjalny materiał wideo. Klub z Katalonii chwali się tym, że obaj piłkarze są tak silnie związani właśnie z Blaugraną.

- Finał Mistrzostw Świata przechodzi przez La Masię - chwali się FC Barcelona.

Leo Messi trafił do La Masii już jako 13-letni chłopiec. Jego rodzice postawili wówczas wszystko na jedną kartę i wyruszyli wraz ze swoim synem przez pół świata, aby ten mógł spróbować swoich sił w Barcelonie. Tam stał się najlepszym zawodnikiem w historii klubu.

Lamine Yamal natomiast rozegra swój czwarty sezon w barwach FC Barcelona. Już teraz jest postrzegany jako największa gwiazda Dumy Katalonii, ale wciąż czeka jeszcze na największe sukcesy.

Kiedy Leo Messi był zawodnikiem stawiającym swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce, wziął udział w charytatywnej sesji zdjęciowej.

Niewiarygodna historia zdjęcia Messiego i Yamala

W 2007 roku FC Barcelona i UNICEF zorganizowały charytatywną sesję zdjęciową do kalendarza. Rodzina kilkumiesięcznego Lamine'a Yamala wygrała losowanie, dzięki czemu trafiła na sesję z młodym Messim. Wówczas nikt jeszcze nie wiedział, że Argentyńczyk stanie się tak wielką legendą oraz że Lamine w przyszłości zostanie piłkarzem.

Podczas zdjęć 20-letni Messi pozował z pięciomiesięcznym Yamalem, m.in. trzymając go i "kąpiąc" w małej plastikowej wannie. Fotografie przez lata pozostawały praktycznie nieznane, aż w 2024 roku ojciec Yamala opublikował je w mediach społecznościowych z podpisem "Początek dwóch legend".

Kiedy zdjęcia ujrzały światło dzienne, początkowo piłkarski świat nie mógł uwierzyć w to, że są prawdziwe. A jednak, ta historia jest autentyczna. Właśnie dlatego można powiedzieć, że w 2026 roku zrealizował się najbardziej niewiarygodny scenariusz w dziejach futbolu.

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Do samego zdjęcia przed finałem odniósł się Leo Messi we własnej osobie: "Szczerze mówiąc, to zdjęcie to szaleństwo! Zrobiłem sobie z nim zdjęcie, kiedy był dzieckiem, a teraz zmierzymy się w finale Mistrzostw Świata. To jest szalone.".

Mężczyzna w eleganckim, fioletowym garniturze przemawia do mikrofonu na tle rozmytego herbu FC Barcelony, koncentrując uwagę na oficjalnym charakterze wydarzenia.
Leo MessiPAU BARRENA AFP
Piłkarz reprezentacji Argentyny w jasnoniebiesko-białej koszulce z numerem dziesięć wykonuje gest ręką przy ustach, a drugi zawodnik w tle także okazuje emocje na boisku.
Leo MessiROBERTO SCHMIDT / AFP AFP
Piłkarz w czerwono-niebieskim stroju z numerem 19 na piersi trzyma koszulkę przy ustach i patrzy przed siebie na boisku
Lamine YamalULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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