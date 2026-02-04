Barcelona już myśli o hicie, napastnik na celowniku. Sensacyjny wybór

FC Barcelona ma niepodważalnie najskuteczniejszą ofensywę w Primera Division - na ten moment "Duma Katalonii" ma bowiem na swym koncie 60 zdobytych bramek, co oznacza przewagę aż 13 goli nad drugim pod tym względem Realem Madryt.

Niemniej włodarze klubu już rozmyślają o kolejnych roszadach w ataku po sezonie - niejasna jest na razie przyszłość Roberta Lewandowskiego, choć wydaje się, że Polak spędza właśnie ostatnie miesiące w szeregach FCB. Tym samym zakup nowej "dziewiątki" mógłby być latem więcej niż wskazany.

Barcelona znów wzmocni lewe skrzydło? Gwiazda Eredivisie przykuła uwagę Katalończyków

Podobnego problemu zdaje się nie być jeśli mowa o lewym skrzydle - tam domyślnie królują bowiem Raphinha oraz Marcus Rashford. Anglik co prawda jest tylko wypożyczony do "Barcy", ale patrząc na jego dotychczasowe popisy w Hiszpanii ekipa z Camp Nou raczej pokusi się o jego wykupienie.

Nawet jednak gdyby do tego doszło, to nie można wykluczyć, że na lewej flance wyląduje jeszcze jeden gracz - i to nie byle jaki, bo młody, ambitny i wykazujący się wielkim talentem nawet w trudnych warunkach.

Mowa tu o - jak informuje Laura Aparicio z "Mundo Deportivo" - Mice Godtsie, 20-letnim Belgu, który w bieżącej kampanii w barwach przechodzącego niemałe futbolowe turbulencje Ajaxu Amsterdam zdobył już 10 goli i odnotował dziewięć asyst.

Rozwiń

Umowa zawodnika z holenderską ekipą jest ważna aż do 2029 roku, więc o przejęciu go jako wolnego agenta nie będzie mowy. Barcelona musiałaby sięgnąć do kieszeni po co najmniej 15 mln euro, choć prawdopodobnie dopiero znacznie wyższa kwota zadowoliłaby "De Godenzonen".

Barcelona będzie mieć konkurencję. Inni giganci również śledzą poczynania Godtsa

Jak przy tym poinformował belgijski portal Sudinfo.be "Dumę Katalonii" czeka poważna rywalizacja z innymi europejskimi gigantami - Godts miał bowiem znaleźć się także w orbicie zainteresowań Arsenalu, Napoli i AS Roma. Bez dwóch zdań warto będzie śledzić sytuację skrzydłowego...

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL

Moise Kouame - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu Polsat Sport