Barcelona już go nie chce. Odejście przesądzone, wszystko już ustalili z rywalem

Ostatni sezon w wykonaniu Barcelony był niemalże perfekcyjny, ale Hansi Flick doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego ekipa potrzebuje przewietrzenia szatni, a do tego wzmocnień. O ile transfery do klubu nie idą tak szybko, jak zakładałaby FC Barcelona , tak w drugą stronę nie ma takiego problemu.

To koniec Torre w Barcelonie. Doszli do porozumienia, sprzedaż przesądzona

Obecnie Barcelona potrzebuje w swoim składzie zawodników, którzy są w stanie niemalże z miejsca wejść do zespołu i podnieść jakość składu. Pablo Torre, o ile jest utalentowanym graczem, to nie mógł liczyć na przesadnie wiele minut. W ostatnim sezonie zagrał w 14. meczach we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się jedynie na 421 minut.