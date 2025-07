Barcelona już działa ws. ter Stegena, kluczowe wieści dla Szczęsnego. To może zaważyć o wszystkim

Przez długi czas pod znakiem zapytania stała przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Przeszedł on jednak operację pleców, co wyklucza go z gry na okres kilku miesięcy. Wobec takich wieści "Duma Katalonii" zaczęła już działać i planuje złożyć odpowiednie dokumenty do Komisji Medycznej La Ligi. Są to bardzo ważne informacje dla m.in. Wojciecha Szczęsnego, który czeka na rejestracje w rozgrywkach.