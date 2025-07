Barcelona i Real w akcji, w tle gwiazda Euro. To byłby transfer na lata

19-latek, związany obecnie z AZ Alkmaar, wespół z kilkoma innymi zawodnikami, m.in. Pablo Garcią, zdobył koronę króla strzelców notując łącznie cztery trafienia, a do tego zyskał tytuł MVP mistrzostw. Nie można się dziwić, że już teraz wzbudza on ogrom zainteresowania ze strony europejskich gigantów .

W gronie jego potencjalnych kupców przewijają się chociażby Ajax Amsterdam, Chelsea, Tottenham Hotspur, Bayern Monachium czy Manchester United, a Alberto Rubio z dziennika "Marca" wskazuje też na to, że Smit wpadł również w orbitę zainteresowań FC Barcelona oraz Realu Madryt .

Środkowy pomocnik zdaje się sam tonować nastroje wokół siebie. "To dwa największe kluby na świecie. Z przyjemnością je oglądałem i czytałem o nich. Na razie jednak nic z tego; to tylko zainteresowanie, że tak to ujmę. Zainteresowanie ze strony Barcelony i Realu Madryt jest czymś pozytywnym, ale jeśli odejdę teraz, nie wiadomo, czy będę mógł [regularnie] grać" - opowiadał ostatnio w rozmowie z NH Nieuws.