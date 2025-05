Barcelona i Lamine Yamal zadecydowali. Dojdzie do poważnej zmiany, nie będzie odwrotu

Lamine Yamal nie wszedł jeszcze w pełnoletność, a już jest na ustach całego piłkarskiego świata i stał się głównym kandydatem do Złotej Piłki. Zawodnik FC Barcelona zachwyca niemal w każdym spotkaniu i klub wiąże z nim ogromne nadzieje na przyszłość. Jak wielkie, pokazują podjęte kroki. W Dumie Katalonii zadecydowano, że dojdzie do wymownej zmiany. Yamal od przyszłego sezonu będzie grał z innym numerem na plecach, co będzie miało swoje konsekwencje na innych płaszczyznach.