Barcelona i Bayern w akcji, w tle wielkie pieniądze. Gwiazda stawia ultimatum

Plan FC Barcelona co do pozyskania Nico Williamsa "wysypał się" dosłownie na ostatniej prostej, co sprawiło, że ekipa z Katalonii musiała przejść sprawni do opcji B, którą jest Luis Diaz. Zawodnikiem ma jednak interesować się również Bayern Monachium, a tymczasem sam Kolumbijczyk... ma próbować wykorzystać całą tę sytuację by polepszyć warunki swojego kontraktu z Liverpoolem. Zasadnym pytaniem pozostaje to, czy "The Reds" zdecydują się w ogóle odpowiadać na to swoiste ultimatum.