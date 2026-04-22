Barcelona go pożegnała, teraz chciałby wrócić. Sygnał dla Flicka, o tych słowach jest głośno

Paweł Czechowski

W ostatnich latach w szeregi FC Barcelona trafiło sporo graczy, którzy momentalnie zyskali ogromny wpływ na grę zespołu, ale nie brakowało i takich zawodników, którzy byli niczym meteory na niebie - przemknęli przez zespół szybko i zniknęli z zasięgu wzroku kibiców. Do tej drugiej grupy zaliczył się Sergino Dest, który teraz jednak złożył odważną deklarację względem "Blaugrany".

Sergino Dest (drugi z lewej) z chęcią wróciłby do FC Barcelona

Sergino Dest trafił do FC Barcelona w 2020 roku wprost z Ajaksu Amsterdam, przeżywającego wówczas naprawdę świetny okres. Reprezentant USA był wielką nadzieją jeśli mowa o wzmocnieniu obrony "Dumy Katalonii", ale ostatecznie nie miał on przesadnie wielkiego wpływu na zespół.

Dobił on co prawda do ponad 50 występów w borodowo-granatowych barwach, ale już w 2022 roku został odesłany na wypożyczenie do Milanu, a później, na podobnych warunkach, znalazł się w PSV Eindhoven, gdzie ostatecznie został też na stałe.

Sergino Dest chciałby wrócić do FC Barcelona. "Chcę porównywać się z najlepszymi"

Futbolista wrócił do tematu Barcelony w niedawnym wywiadzie dla holenderskiego NPO Radio i dość nieoczekiwanie zaznaczył, że z przyjemnością znów związałby się z drużyną, która nie tak dawno pożegnała go bez wielkich sentymentów.

"Podpisanie kontraktu z Barceloną nadal byłoby marzeniem. Styl gry Hansiego Flicka jest niesamowity. Myślę, że dobrze bym się tam wpasował" - orzekł wprost defensor, puszczając oko w stronę niemieckiego szkoleniowca.

"Rozmawiałem z [Ronaldem] Araujo jakiś czas temu po meczu między Stanami Zjednoczonymi a Urugwajem i miło nam się dyskutowało. Powiedział mi, że on i Frenkie [de Jong] czasami rozprawiali o tym, że nie rozumieją, dlaczego mnie sprzedano i że dobrze bym się tu wkomponował" - stwierdził.

25-latek podkreślił, że PSV Eindhoven to wspaniały klub, ale dodał, że chce "móc doskonalić się co tydzień w mocniejszej lidze i porównywać się z najlepszymi". Według jego słów cieszy się on zainteresowaniem kilku klubów, ale brakuje tu jeszcze konkretów.

Dest z PSV zdobył już szereg tytułów

PSV zapewniło sobie ostatnio trzecie mistrzostwo Holandii z rzędu - i tym razem zrobiło to rekordowo szybko, bo już 5 kwietnia. Umowa Desta z zespołem z Philips Stadium w teorii ważna jest aż do 2028 roku, ale kto wie, czy nie zmieni on otoczenia znacznie szybciej.

