Barcelona - Girona gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz FC Barcelona - Girona FC w ramach 9. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Stream online będzie dostępny na stronie elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - Girona FC. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Rozgrywki ligowe wróciły do gry po przerwie reprezentacyjnej i wróciła również La Liga. W ramach 9. kolejki FC Barcelona wciąż na Estadi Montjuic, a nie Camp Nou podejmie Gironę FC.

Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przed przerwą na mecze el. MŚ zaliczyła dwie wpadki. Najpierw "Blaugrana" przegrała 1:2 z PSG, a później została rozbita 1:4 przez Sevillę, która po kilku latach spędzonych w drugiej połowie tabeli, zdaje się być na dobrej drodze, by powrócić do czołówki.

W tym samym okresie Girona poradziła sobie znacznie lepiej. Najpierw zremisowała 0:0 z Espanyolem, a następnie pokonała 2:1 Valencię. Było to dopiero pierwsze zwycięstwo Katalończyków w tym sezonie. Patrząc jednak na ostatnie pięć kolejek, w których piłkarze Michela zdobyli sześć punktów, czyli pełną pulę, którą udało im się jak dotąd zgromadzić, można stwierdzić, że Girona największy kryzys ma już za sobą i wraca do regularnego punktowania.

FC Barcelona i Girona FC w zeszłym sezonie zagrały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze 4:1 wygrała "Duma Katalonii". Był to nie jako rewanż za poprzednie dwie porażki, ponieważ wcześniejsze dwa spotkania wygrywała Girona i to dwukrotnie 4:2. Bilans ostatnich pięciu potyczek między tymi zespołami, to dwa zwycięstwa "Barcy", dwa Girony i jeden remis. Choć rywalizacja tych ekip wygląda bardzo wyrównanie, to biorąc pod uwagę spadek dyspozycji piłkarzy Michela w dwóch ostatnich sezonach oraz tegoroczne problemy na starcie rozgrywek, to drużyna Hansiego Flicka jest wyraźnym faworytem dzisiejszego spotkania.

Robert Lewandowski (na środku) cieszący się z gola z kolegami z FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Mutsu Kawamori East News