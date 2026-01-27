Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona dopięła swego, to już kwestia czasu. Ważna wiadomość dla Flicka

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli do końca zbliża się zimowe okienko transferowe. Jak się okazuje, czas ten w pełni stara się wykorzystać FC Barcelona. Do młodzieżowego zespołu klubu ma dołączyć niebawem nowy środkowy obrońca, o czym poinformował Fabrizio Romano. Są to ważne wieści dla Hansiego Flicka, który w razie potrzeby będzie mógł przesunąć go do pierwszej drużyny.

Hansi Flick
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEMatthieu MirvilleDPPI via AFPAFP

Bardzo dobrze na tę chwilę układa się sezon 2025/2026 dla Barcelony. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem tabeli LaLiga, będzie grać o półfinał Pucharu Króla oraz walczy o miejsce w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mimo to w mediach pojawia się wiele informacji ws. pozyskania przez zespół nowego środkowego obrońcy.

    W końcu niemiecki szkoleniowiec do dyspozycji ma właściwie tylko Erica Garcię, Pau Cubarsiego i Ronalda Araujo. Do tego czasem na tej pozycji grywał Gerard Martin. Głośno przez pewien czas było o Inigo Martinezie, który miał opuścić Arabię Saudyjską i znów związać się z klubem ze stolicy Katalonii. Doniesienia te okazały się jednak tylko plotkami. Mimo to aktualny mistrz Hiszpanii postanowił się nieco wzmocnić na tej pozycji.

    Kilka informacji w tej sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Fabrizio Romano, czyli dobrze poinformowany dziennikarz. Co więcej, padło już słynne "here we go", które oznacza, że do oficjalnego komunikatu jest już bardzo blisko.

    Romano ogłasza, oto nowy piłkarz Barcelony

    Jak przekazał, do Barcelony B, czyli młodzieżowej drużyny klubu dołączy Juwensley Onstein. 18-latek jest aktualnie zawodnikiem młodzieżowej ekipy KRC Genk, lecz niebawem się to zmieni.

      - Barcelona przypieczętowała umowę na transfer Juwensleya Onsteina, środkowego obrońcę - czytamy.

      Wieści te mogą być bardzo ważne dla Hansiego Flicka, gdyż w przypadku problemów z obsadą środka linii defensywnej będzie on mógł przesunąć Holendra do pierwszej drużyny. Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w środę 28 stycznia. Będzie to starcie z FC Kopenhaga w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

      DJB: Sieciówka - 26.01.26 [WIDEO]POLSAT GO

      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP
      Hansi Flick
      Hansi FlickGONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFPAFP
      Hansi Flick
      Hansi FlickAFP

