Barcelona dopięła swego. Co ze Szczęsnym? Zegar tyka
FC Barcelona jest już po dwóch spotkaniach nowego sezonu La Liga. Niestety w żadnych z nich w kadrze meczowej nie widniało nazwisko Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz wciąż nie doczekał się rejestracji w rozgrywkach. W piątek jasnym stało się, że Katalończykom udało się nadać uprawnienia do gry innemu zawodnikowi. Szczęsny musi poczekać na swoją kolej.
Od października zeszłego roku Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem FC Barcelony. Umowa Polaka wygasała w czerwcu, jednak wiemy już, że została przedłużona o dwa kolejne lata, w których były golkiper naszej kadry ma pełnić rolę zmiennika Joana Garcii.
Niestety w obecnej kampanii nie było mu dane usiąść nawet na ławce rezerwowych. Powód? Niekończące się problemy Katalończyków z regulaminem La Liga dotyczącym finansowego fair play. Barcelona nadal nie może zarejestrować Szczęsnego. Nie wiadomo, czy ta sztuka uda się przed trzecią kolejką, w ramach której zespół Hansiego Flicka zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano.
Barcelona zarejestrowała ważnego piłkarza. Co ze Szczęsnym?
W piątek klubowi Joana Laporty udało się zgłosić do rozgrywek Gerarda Martina. To ważny zawodnik w zespole Flicka. Może występować zarówno na lewej, jak i prawej stronie defensywy. Jego rejestracja najprawdopodobniej była możliwa dzięki wypożyczeniu Inakiego Peni do Elche.
Na dwa dni przed starciem z Rayo do gry nadal nie jest uprawniony Polak. Według informacji przekazanych przez "Mundo Deportivo" 35-latek również doczeka się rejestracji, jednak ta jest zależna od przyszłości innych piłkarzy.
"Po rozwiązaniu sprawy Gerarda Martína, Barcelona nadal musi zarejestrować Wojciecha Szczęsnego i Roony'ego Bardghjiego jako zawodników pierwszego składu. Obaj czekają na oficjalne potwierdzenie zakończenia ostatniego roku kontraktu Oriola Romeu i odejścia Hectora Forta, który mógłby dołączyć do Mallorki na zasadzie wypożyczenia" - przekazano.
Hiszpanie spekulują jednak, że Wojciech Szczęsny będzie mógł być wpisany do protokołu meczowego do najbliższej niedzieli. Byłyby to świetne wieści. Polski bramkarz jest równie istotnym zawodnikiem w szatni. Zapewnia doświadczenie i spokój, może wskoczyć między słupki w każdym momencie, co udowodnił w zeszłym sezonie, kiedy trener mianował go "jedynką". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z niedzielnego meczu FC Barcelony w Interii Sport.