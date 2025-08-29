Od października zeszłego roku Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem FC Barcelony. Umowa Polaka wygasała w czerwcu, jednak wiemy już, że została przedłużona o dwa kolejne lata, w których były golkiper naszej kadry ma pełnić rolę zmiennika Joana Garcii.

Niestety w obecnej kampanii nie było mu dane usiąść nawet na ławce rezerwowych. Powód? Niekończące się problemy Katalończyków z regulaminem La Liga dotyczącym finansowego fair play. Barcelona nadal nie może zarejestrować Szczęsnego. Nie wiadomo, czy ta sztuka uda się przed trzecią kolejką, w ramach której zespół Hansiego Flicka zagra na wyjeździe z Rayo Vallecano.

Barcelona zarejestrowała ważnego piłkarza. Co ze Szczęsnym?

W piątek klubowi Joana Laporty udało się zgłosić do rozgrywek Gerarda Martina. To ważny zawodnik w zespole Flicka. Może występować zarówno na lewej, jak i prawej stronie defensywy. Jego rejestracja najprawdopodobniej była możliwa dzięki wypożyczeniu Inakiego Peni do Elche.

Na dwa dni przed starciem z Rayo do gry nadal nie jest uprawniony Polak. Według informacji przekazanych przez "Mundo Deportivo" 35-latek również doczeka się rejestracji, jednak ta jest zależna od przyszłości innych piłkarzy.

"Po rozwiązaniu sprawy Gerarda Martína, Barcelona nadal musi zarejestrować Wojciecha Szczęsnego i Roony'ego Bardghjiego jako zawodników pierwszego składu. Obaj czekają na oficjalne potwierdzenie zakończenia ostatniego roku kontraktu Oriola Romeu i odejścia Hectora Forta, który mógłby dołączyć do Mallorki na zasadzie wypożyczenia" - przekazano.

Hiszpanie spekulują jednak, że Wojciech Szczęsny będzie mógł być wpisany do protokołu meczowego do najbliższej niedzieli. Byłyby to świetne wieści. Polski bramkarz jest równie istotnym zawodnikiem w szatni. Zapewnia doświadczenie i spokój, może wskoczyć między słupki w każdym momencie, co udowodnił w zeszłym sezonie, kiedy trener mianował go "jedynką". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z niedzielnego meczu FC Barcelony w Interii Sport.

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport East News

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton AFP