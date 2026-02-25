Barcelona chce transferu napastnika, hit coraz bliżej. Jest jeden problem

FC Barcelona przed startem kampanii 25/26 postanowiła wzmocnić obsadę skrzydeł swego ataku, chcąc znaleźć graczy do rotacji za Raphinhę i Lamine'a Yamala. Tak też na prawą flankę trafił Roony Bardghji, a na lewą Marcus Rashford.

Obaj odnotowali naprawdę solidne wejście w drużynę, ale o ile Bardghji od samego początku mógł liczyć w Katalonii na stały kontrakt, o tyle Rashford na Camp Nou trafił jedynie w ramach wypożyczenia.

Rashford coraz bliżej pozostania w Barcelonie? "Robią postępy"

Obecnie jednak nie ulega wątpliwości, że "Barca" chce powalczyć o trwałe pozostanie Anglika w swych szeregach. Jak poinformował w środę Fabrizio Romano, lider Primera Division robi w tej kwestii pewne postępy.

Pozostaje tu jeden główny problem - Manchester United nie chce schodzić w negocjacjach poniżej kwoty wykupu zawartej w umowie Rashforda, czyli równowartości 30 mln euro. Do końca czerwca, a więc do momentu zakończenia wypożyczenia, pozostało jeszcze trochę czasu, ale warto zwrócić tu uwagę na jeszcze jeden aspekt.

Nie można wcale wykluczyć, że "Czerwone Diabły" w ogóle się rozmyślą w kwestii 28-latka - bo ten nie był przesadnie miło widziany na Old Trafford za czasów Rubena Amorima, natomiast nowy trener MU, niezależnie od tego, czy będzie tu mowa o Michaelu Carricku czy jeszcze jakimś innym szkoleniowcu, może mieć zupełnie nowe podejście względem piłkarza...

Rashford wraca do pełni zdrowia. Niebawem zagra z Villarrealem?

Marcus Rashford w ostatnim czasie musiał przymusowo odpocząć od gry w piłkę z powodu urazu kolana, natomiast w ostatnią niedzielę był już obecny na ławce Barcelony podczas starcia z Levante. Prawdopodobnie zobaczymy go ponownie w akcji już w najbliższy weekend, kiedy to podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Villarrealem.

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

Marcus Rashford JOSEP LAGO AFP

Marcus Rashford, Robert Lewandowski Petr David Josek East News

