Barcelona chce sprowadzić Kane'a. Jest odpowiedź z Bayernu. Zakpili z mistrza Hiszpanii
Harry Kane wraz z Bayernem Monachium w sobotnie popołudnie mieli okazję celebrować zdobycie kolejnego trofeum. Bawarczycy pokonali 3:0 VfB Stuttgart w finale Pucharu Niemiec, a Anglik ustrzelił hattricka. Napastnik jest w znakomitej formie i nie dziwi, że jest na celowniku m.in. FC Barcelona. Jednak jak wynika ze słów Uli Hoenessa, honorowego prezydenta Bayernu, Blaugrana może jedynie pomarzyć o transferze Kane'a.
Do pełni szczęścia w Bayernie Monachium w tym sezonie zabraknie jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Bawarczycy wygrali Superpuchar Niemiec, mistrzostwo Niemiec, a w minioną sobotę dołożyli trzecią perłę w koronie, a więc Puchar Niemiec. Tych sukcesów mogłoby nie być, gdyby nie fantastyczna postawa Harry'ego Kane'a. Od kiedy Anglik dołączył do Bayernu, popisuje się fenomenalną skutecznością, co potwierdził w sobotnim finale.
W rywalizacji przeciwko VfB Stuttgart Kane zdobył trzy bramki i był głównym architektem zwycięstwa w sobotnim finale. Nie jest niczym dziwnym, że chrapkę na reprezentanta Anglii miałyby inne wielkie kluby z Europy. Wśród nich jest FC Barcelona. Pogłoski o zakusach zespołu z Katalonii na napastnika krążą od dawna, ale wciąż pozostają jedynie w sferze plotek i prawdopodobnie się to nie zmieni.
Legenda Bayernu kpi z Barcelony. Dobitna riposta ws. przyszłości Kane'a
Niewątpliwie Barcelona jest obecnie w potrzebie i jednym z priorytetów przed kolejnym sezonem jest sprowadzenie światowej klasy napastnika. Po tym, jak Robert Lewandowski ogłosił decyzję o rozstaniu z Blaugraną, zespół został z tak naprawdę jednym nominalnym napastnikiem, którym jest Ferran Torres. A to zdecydowanie za mało, aby zagwarantować walkę na wielu frontach, która niewątpliwie czeka Barcelonę w kolejnych rozgrywkach.
Sporo mówi się więc o potencjalnych nabytkach Dumy Katalonii w linii ataku. Marzenia o sprowadzeniu Kane'a wydają się być jednak niebywale odległe, co potwierdzają słowa Uli Hoenessa w rozmowie z niemiecką telewizją ARD. Po zwycięstwie w Pucharze Niemiec honorowy prezydent Bayernu został zagadnięty o postawę angielskiego napastnika.
"To najlepszy transfer, jaki kiedykolwiek zrealizowaliśmy" - stwierdził Niemiec przed kamerami. Reporter napomknął o zainteresowaniu Kane'm Barcelony. "Bayern to klub, który kupuje, a nie sprzedaje" - odparł Hoeness. Dziennikarz zapytał, czy może potwierdzić, iż Kane na pewno zostanie w Bayernie. "Tak, poza tym Barcelona nie ma pieniędzy" - skwitował krótko Hoeness i zakpił z aktualnej sytuacji finansowej Blaugrany.