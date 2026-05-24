Barcelona chce sprowadzić Kane'a. Jest odpowiedź z Bayernu. Zakpili z mistrza Hiszpanii

Do pełni szczęścia w Bayernie Monachium w tym sezonie zabraknie jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Bawarczycy wygrali Superpuchar Niemiec, mistrzostwo Niemiec, a w minioną sobotę dołożyli trzecią perłę w koronie, a więc Puchar Niemiec. Tych sukcesów mogłoby nie być, gdyby nie fantastyczna postawa Harry'ego Kane'a. Od kiedy Anglik dołączył do Bayernu, popisuje się fenomenalną skutecznością, co potwierdził w sobotnim finale.

W rywalizacji przeciwko VfB Stuttgart Kane zdobył trzy bramki i był głównym architektem zwycięstwa w sobotnim finale. Nie jest niczym dziwnym, że chrapkę na reprezentanta Anglii miałyby inne wielkie kluby z Europy. Wśród nich jest FC Barcelona. Pogłoski o zakusach zespołu z Katalonii na napastnika krążą od dawna, ale wciąż pozostają jedynie w sferze plotek i prawdopodobnie się to nie zmieni.

Legenda Bayernu kpi z Barcelony. Dobitna riposta ws. przyszłości Kane'a

Niewątpliwie Barcelona jest obecnie w potrzebie i jednym z priorytetów przed kolejnym sezonem jest sprowadzenie światowej klasy napastnika. Po tym, jak Robert Lewandowski ogłosił decyzję o rozstaniu z Blaugraną, zespół został z tak naprawdę jednym nominalnym napastnikiem, którym jest Ferran Torres. A to zdecydowanie za mało, aby zagwarantować walkę na wielu frontach, która niewątpliwie czeka Barcelonę w kolejnych rozgrywkach.

Sporo mówi się więc o potencjalnych nabytkach Dumy Katalonii w linii ataku. Marzenia o sprowadzeniu Kane'a wydają się być jednak niebywale odległe, co potwierdzają słowa Uli Hoenessa w rozmowie z niemiecką telewizją ARD. Po zwycięstwie w Pucharze Niemiec honorowy prezydent Bayernu został zagadnięty o postawę angielskiego napastnika.

"To najlepszy transfer, jaki kiedykolwiek zrealizowaliśmy" - stwierdził Niemiec przed kamerami. Reporter napomknął o zainteresowaniu Kane'm Barcelony. "Bayern to klub, który kupuje, a nie sprzedaje" - odparł Hoeness. Dziennikarz zapytał, czy może potwierdzić, iż Kane na pewno zostanie w Bayernie. "Tak, poza tym Barcelona nie ma pieniędzy" - skwitował krótko Hoeness i zakpił z aktualnej sytuacji finansowej Blaugrany.

