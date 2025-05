Barcelona chce pokrzyżować plany Realu. Szykuje się zacięty bój o gwiazdę

Taki stan rzeczy musi być przynajmniej nieco zaskakujący, bo gdy spojrzymy na możliwości finansowe obu tych klubów, to są one zupełnie inne. Barcelona walczy z La Liga o to, aby móc działać na rynku transferowym w ramach zasady 1:1, a nie 3:1, zaś Real w swojej kasie ma pieniądze, ale zwyczajnie nie chciał ich wydawać.