Barcelona będzie bezlitosna. Jeden z nich może się pakować. Ter Stegen i Szczęsny już wiedzą

Już za około tydzień FC Barcelona wróci do treningów i przygotowań do kolejnego sezonu. Do tego momentu najprawdopodobniej kwestia obsady pozycji bramkarza pozostanie nierozwiązana.

- Dlatego w pierwszych dniach presezonu trener planuje spotkać się ze swoim rodakiem, aby powiedzieć mu wprost o swoich planach. Jeśli ostatecznie ter Stegen zdecyduje się pozostać w drużynie, zrobi to, znając dokładnie swoją sytuację i bez niespodzianek. Hansi Flick chce przejść od razu do rzeczy i być z nim bardzo szczery - podaje Ivan San Antonio.

Sytuacja Niemca jest więc bardzo trudna. Z jednej strony nie będzie nacisku na jego odejście z Barcelony, z drugiej zaś Niemiec nie ma co liczyć na grę w nadchodzącym sezonie. To dla niego fatalna informacja w kontekście zbliżających się mistrzostw świata, które w 2026 roku zostaną rozegrane w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku.

A co z Wojciechem Szczęsnym? Jeszcze do niedawna wiele wskazywało na to, że Polak przedłuży umowę z FC Barcelona o jeden sezon. Możliwe jednak, że stanie się inaczej. W sobotę 5 lipca stacja ESPN poinformowała, że bramkarz już niebawem złoży podpis na kontrakcie, który zwiąże go z "Dumą Katalonii" na dwa kolejne sezony.