Barcelona - Athletic. Superpuchar Hiszpanii. Gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona zagra z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego staje przed szansą na obronę trofeum, z kolei ekipa z Kraju Basków na odzyskanie go po pięciu latach. O której gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao? Superpuchar Hiszpanii. Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarz w stroju FC Barcelony kontrolujący piłkę na boisku podczas meczu piłkarskiego, tłum kibiców na rozmytym tle.
Robert Lewandowski może być decydujący w meczu FC Barcelona - Athletic BilbaoPedro SaladoGetty Images

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona ma szansę na pierwsze trofeum w tym sezonie. Już dzisiaj rozegra półfinał Superpucharu Hiszpanii, w którym jej rywalem będzie Athletic Bilbao. "Blaugrana" do finałowego miniturnieju w Arabii Saudyjskiej pochodzi jako obrońca tytułu.

Robert Lewandowski i spółka przystąpią do tej konfrontacji w wybornych nastrojach. "Barca" wygrała osiem poprzednich spotkań, a w ostatnim zwyciężyła 2:0, pokonując w derbach Barcelony Espanyol. Do tego triumfu przyczynił się Robert Lewandowski, który przełamał strzelecką niemoc, trwającą pięć meczów.

Z kolei Athletic w tym sezonie prezentuje się dość rozczarowująco. W tabeli La Liga po 19. meczach zajmuje ósme miejsce, a w Lidze Mistrzów jak na razie znajduje się poza strefą awansu. Na dodatek piłkarze Ernesto Valverde nie zdołali w ostatnich pięciu meczach wygrać w regulaminowym czasie gry, a ostatnim takim zwycięstwem jest te z początku grudnia, 1:0 z Atletico Madryt.

Oba zespoły zmierzyły się już w tym sezonie ligowym. W połowie listopada Barcelona pokonała Athletic przed własną publicznością 4:0, a otwierające trafienie zanotował wówczas Robert Lewandowski. Natomiast w poprzednim sezonie doszło do trzech takich starć i wszystkie wygrała "Barca", m.in. te w półfinale ubiegłorocznego Superpucharu Hiszpanii (2:0 - red.).

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

