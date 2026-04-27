"Barca" rusza po genialnego snajpera. Cała Europa zachwycona dryblingiem [WIDEO]
Mika Godts zdobył fantastyczną bramkę w ligowym meczu NAC Breda - Ajax Amsterdam (0:2). O 20-latku znów zrobiło się w Europie głośno, a przecież nie jest on postacią anonimową. Barcelona obserwuje belgijskiego skrzydłowego od dłuższego czasu. Chętnie widziałaby u siebie piłkarza wycenianego na 25 mln euro już teraz. Tyle że ewentualny kontrakt trzeba podpisać przed mundialem. Potem kwota odstępnego może ulec radykalnej modyfikacji.
Szefowie Barcelony nie będą mieli łatwo. Mika Godts znajduje się w bliskiej orbicie zainteresowań Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, MU i Romy. Nie może być inaczej, skoro w trwającym sezonie zdobył dla Ajaksu Amsterdam 16 bramek i zaliczył 11 asyst.
Ale mistrzowie Hiszpanii nie budzą się dopiero teraz. Młodziana obserwują regularnie od wielu miesięcy. I jak zauważa "Mundo Deportivo", spore nadzieje pokładają w dobrych relacjach z Jordi Cruyffem, który w amsterdamskim klubie pełni funkcję dyrektora sportowego.
Mika Godts na radarze Barcelony. Rajd 20-latka porównywany do kultowej szarży Zlatana Ibrahimovicia
Godts to skrzydłowy reprezentacji Belgii. Do Ajaksu trafił w styczniu 2024 roku. Dzisiaj jest tam jednym z wiodących zawodników.
Udowodnił to w miniony weekend, zdobywając fantastycznego gola w Eredivisie na obiekcie NAC Breda. Strzałem do pustej bramki zakończył kilkudziesięciometrowy rajd. Jego drybling porównywany jest do popisu Zlatana Ibrahimovicia z 2004 roku - w meczu przeciwko temu samemu rywalowi.
Obecny kontrakt Godtsa zachowuje ważność do połowy 2029 roku. Szacunkowa wartość zawodnika wynosi 25 mln euro. Eksperci prognozują, że po tegorocznym mundialu ta kwota może skokowo wzrosnąć.
20-latek nie jest środkowym napastnikiem, ale jeśli z Barcelony odejdą po sezonie Robert Lewandowski i Marcus Rashford, a dodatkowo nie uda się pozyskać Juliana Alvareza, bramkostrzelny skrzydłowy może się okazać na wagę złota.