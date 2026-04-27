"Barca" rusza po genialnego snajpera. Cała Europa zachwycona dryblingiem [WIDEO]

Łukasz Żurek

Mika Godts zdobył fantastyczną bramkę w ligowym meczu NAC Breda - Ajax Amsterdam (0:2). O 20-latku znów zrobiło się w Europie głośno, a przecież nie jest on postacią anonimową. Barcelona obserwuje belgijskiego skrzydłowego od dłuższego czasu. Chętnie widziałaby u siebie piłkarza wycenianego na 25 mln euro już teraz. Tyle że ewentualny kontrakt trzeba podpisać przed mundialem. Potem kwota odstępnego może ulec radykalnej modyfikacji.

Mika Godts w stroju Ajaxu celebruje bramkę; wstawka z jego zbliżeniem w koszulce Barcelony.
Po trwającym sezonie 20-letni Mika Godts może minąć się na Camp Nou z Robertem Lewandowskim

Szefowie Barcelony nie będą mieli łatwo. Mika Godts znajduje się w bliskiej orbicie zainteresowań Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, MU i Romy. Nie może być inaczej, skoro w trwającym sezonie zdobył dla Ajaksu Amsterdam 16 bramek i zaliczył 11 asyst.

Ale mistrzowie Hiszpanii nie budzą się dopiero teraz. Młodziana obserwują regularnie od wielu miesięcy. I jak zauważa "Mundo Deportivo", spore nadzieje pokładają w dobrych relacjach z Jordi Cruyffem, który w amsterdamskim klubie pełni funkcję dyrektora sportowego.

Godts to skrzydłowy reprezentacji Belgii. Do Ajaksu trafił w styczniu 2024 roku. Dzisiaj jest tam jednym z wiodących zawodników.

Udowodnił to w miniony weekend, zdobywając fantastycznego gola w Eredivisie na obiekcie NAC Breda. Strzałem do pustej bramki zakończył kilkudziesięciometrowy rajd. Jego drybling porównywany jest do popisu Zlatana Ibrahimovicia z 2004 roku - w meczu przeciwko temu samemu rywalowi.

Robert Lewandowski

Obecny kontrakt Godtsa zachowuje ważność do połowy 2029 roku. Szacunkowa wartość zawodnika wynosi 25 mln euro. Eksperci prognozują, że po tegorocznym mundialu ta kwota może skokowo wzrosnąć.

20-latek nie jest środkowym napastnikiem, ale jeśli z Barcelony odejdą po sezonie Robert Lewandowski i Marcus Rashford, a dodatkowo nie uda się pozyskać Juliana Alvareza, bramkostrzelny skrzydłowy może się okazać na wagę złota.

Piłkarz Ajaxu Amsterdam w biało-czerwonym stroju z numerem 11 prowadzi piłkę po murawie podczas meczu, wokół widoczni są sędziowie oraz kibice na trybunach.
Mika GodtsPETER LOUSAFP
piłkarz w jasnej koszulce z numerem 26 biegnie z piłką po zielonej murawie podczas meczu, w tle rozmyci widzowie i elementy stadionu
Mika GodtsKevin C. CoxAFP
piłkarz w żółtej koszulce upada na murawę, a zawodnik w niebieskiej koszulce z numerem 11 o nazwisku Godts wyprzedza go, biegnąc z piłką tuż obok
Mika Godts i ofiara jego dryblinguMarcel van Dorst/DeFodi ImagesNewspix.pl
