Barca nieugięta ws. pensji. Dalej brakuje zgody, to byłby cios w Szczęsnego

Marc-Andre ter Stegen, po tym gdy kilka lat temu nabawił się poważnej kontuzji kolana, jest sukcesywnie wypychany z Barcelony. W jego miejsce pojawił się momentalnie Wojciech Szczęsny. W międzyczasie szansę dostał Inaki Pena, teraz zdecydowanym numerem jeden jest Joan Garcia. Niemiec szuka z kolei dla siebie odpowiedniego miejsca. I tak oto nadchodzącą kampanię ma spędzić w Ajaksie Amsterdam.

Słowo "ma" padło tu nieprzypadkowo, ponieważ wciąż brakuje oficjalnego komunikatu związanego z potwierdzeniem wypożyczenia. Kością niezgody okazały się pieniądze. Doświadczony golkiper inkasuje sporą wypłatę, w związku z czym katalońscy działacze chcieliby, żeby Holendrzy ich odciążyli. Na razie mówi się o 10% pensji, co nie zadowala obecnych mistrzów Hiszpanii. Dodatkowo sytuacja z dnia na dzień robi się coraz bardziej napięta.

Marc-Andre ter Stegen jedną nogą w Ajaksie Amsterdam. Pojawił się poważny problem

Najlepszym na to dowodem jest najnowszy artykuł na łamach "marca.com". "Strony pozostają nieugięte . To, co wydawało się czystą formalnością, znów się skomplikowało. Problem nie ma już charakteru wyłącznie finansowego; w ostatnich godzinach pojawiły się również rozbieżności w kwestii podziału pensji bramkarza" - napisał zaniepokojony Matteo Moretto. Daleko do uśmiechu jest zapewne także Wojciechowi Szczęsnemu. Niemiec to przecież jego konkurent.

Brak potwierdzenia wypożyczenia już zresztą spowodował to, że Polak zagrał tylko jedną połowę w niedawnym sparingu "Blaugrany" przeciwko CE Europa. W miejsce Warszawianina zameldował się właśnie Marc-Andre ter Stegen. "Był to prawdopodobnie jego ostatni mecz w zespole" - pisaliśmy w pomeczowej relacji. Komplikacje w negocjacjach ze stroną holenderską mogą jednak spowodować zmiany w tym temacie. Kibicom oraz bramkarzom pozostaje tylko czekać.

"Najbardziej pewne wydaje się to, że wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach" - podsumował Matteo Moretto.

Marc-Andre ter Stegen URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP





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