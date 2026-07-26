Barca nieugięta ws. pensji. Dalej brakuje zgody, to byłby cios w Szczęsnego

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Wojciech Szczęsny w nadchodzącym sezonie ma pełnić rolę bezpośredniego zmiennika Joana Garcii. Wszystko ze względu na odejście Marca-Andre ter Stegena do Ajaksu Amsterdam. Dziennikarze są przekonani o nadchodzącym wypożyczeniu, jednak wciąż brakuje najważniejszego, czyli porozumienia między tymi dwoma znanymi klubami. Powód? Procentowy podział pensji gwiazdora.

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Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenGONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Marc-Andre ter Stegen, po tym gdy kilka lat temu nabawił się poważnej kontuzji kolana, jest sukcesywnie wypychany z Barcelony. W jego miejsce pojawił się momentalnie Wojciech Szczęsny. W międzyczasie szansę dostał Inaki Pena, teraz zdecydowanym numerem jeden jest Joan Garcia. Niemiec szuka z kolei dla siebie odpowiedniego miejsca. I tak oto nadchodzącą kampanię ma spędzić w Ajaksie Amsterdam.

Słowo "ma" padło tu nieprzypadkowo, ponieważ wciąż brakuje oficjalnego komunikatu związanego z potwierdzeniem wypożyczenia. Kością niezgody okazały się pieniądze. Doświadczony golkiper inkasuje sporą wypłatę, w związku z czym katalońscy działacze chcieliby, żeby Holendrzy ich odciążyli. Na razie mówi się o 10% pensji, co nie zadowala obecnych mistrzów Hiszpanii. Dodatkowo sytuacja z dnia na dzień robi się coraz bardziej napięta.

Marc-Andre ter Stegen jedną nogą w Ajaksie Amsterdam. Pojawił się poważny problem

Najlepszym na to dowodem jest najnowszy artykuł na łamach "marca.com". "Strony pozostają nieugięte . To, co wydawało się czystą formalnością, znów się skomplikowało. Problem nie ma już charakteru wyłącznie finansowego; w ostatnich godzinach pojawiły się również rozbieżności w kwestii podziału pensji bramkarza" - napisał zaniepokojony Matteo Moretto. Daleko do uśmiechu jest zapewne także Wojciechowi Szczęsnemu. Niemiec to przecież jego konkurent.

Brak potwierdzenia wypożyczenia już zresztą spowodował to, że Polak zagrał tylko jedną połowę w niedawnym sparingu "Blaugrany" przeciwko CE Europa. W miejsce Warszawianina zameldował się właśnie Marc-Andre ter Stegen. "Był to prawdopodobnie jego ostatni mecz w zespole" - pisaliśmy w pomeczowej relacji. Komplikacje w negocjacjach ze stroną holenderską mogą jednak spowodować zmiany w tym temacie. Kibicom oraz bramkarzom pozostaje tylko czekać.

"Najbardziej pewne wydaje się to, że wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach" - podsumował Matteo Moretto.

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Dwóch bramkarzy w sportowych strojach treningowych z piłką meczową na postumencie pomiędzy nimi, przygotowania do spotkania na stadionie piłkarskim.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP
mężczyzna w sportowej bluzie klubu FC Barcelona z logo Spotify na piersi stoi na tle trybun stadionu
Wojciech SzczęsnyGONGORAAFP


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