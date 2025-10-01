Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barca może zmienić plany. Szczęsny wciąż na to czeka, w tle spore pieniądze

Nie kończy się zamieszanie związane z powrotem FC Barcelona na Camp Nou. "Duma Katalonii" rozgrywa obecnie spotkania na innych miejskich obiektach, ponieważ wciąż nie otrzymała pozwolenia na przenosiny od lokalnych władz. W międzyczasie hiszpańscy dziennikarze dotarli do zaskakujących wieści. Działacze obecnych liderów La Ligi dokładnie policzyli pieniądze i wymyślili szokujący dla wielu fanów pomysł. Mają przy tym też sporo racji, bo chodzi o dosyć spore sumy potrzebne do budżetu klubu.

Sytuacja w najbardziej znanym katalońskim mieście praktycznie co chwilę zmienia się niczym w kalejdoskopie. Początkowo działacze planowali rozgrywać spotkania na Camp Nou od początku sezonu 2025/26. Na przeszkodzie stanęły jednak opóźnienia w budowie. Później zaczęła się walka z lokalnymi politykami, by ci udzielili niezbędnej zgody. Jeszcze nie została ona wydana, choć przełomowy moment jest już naprawdę blisko. Najnowsze doniesienia mówią o możliwym powrocie w październiku.

Byłoby to wymarzonym scenariuszem chociażby dla Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz w przeszłości wspominał o tym, że ten stadion należy do jego ulubionych. I w końcu miałby okazję zagrać tam w barwach FC Barcelona, ponieważ z urazem mierzy się Joan Garcia. Optymistycznie nastawionego warszawianina na ziemię mogą sprowadzić jednak działacze, którzy mają na oku inny plan. Prawdopodobnie nie zmieni tego nawet otrzymanie pozwolenia od ratusza. Powód? Potencjalne straty finansowe.

FC Barcelona na Camp Nou dopiero od listopada? Działacze mają swój powód

Gdyby drużyna zagrała na Camp Nou jak najszybciej, czyli jeszcze w październiku, to na trybunach pojawiłoby się niecałe 30 tysięcy kibiców. Dużo większą pojemność ma obecnie Stadion Olimpijski, a co za tym idzie generuje większy on zysk z dnia meczowego. Z tego powodu najważniejsze osoby w klubie rozmyślają nad powrotem dopiero 22 listopada. Wtedy właśnie dojdzie do domowej konfrontacji podopiecznych Hansiego Flicka z Athletikiem Bilbao.

"Nie wyklucza się również, że faza 1C z 62 000 miejsc zostanie do tego czasu zatwierdzona. Z 45 000 miejsc liczba miejsc byłaby niemal taka sama jak na stadionie Lluís Companys, ale powrót do "domu" z 62 000 miejsc gwarantowałby znacznie wyższe dochody niż na olimpijskim" - donoszą dziennikarze Mundo Deportivo. Jest jeszcze inny plus całej tej sytuacji. "Dałoby to możliwość uniknięcia konieczności wstrzymywania prac budowlanych na Camp Nou, gdzie odbywają się mecze piłkarskie, co oznacza, że tempo prac nie zostanie zakłócone" - przyznali autorzy materiału na sam koniec.

Na razie przed FC Barcelona wielki hit Ligi Mistrzów. Dzisiaj o godzinie 21:00 podopieczni Hansiego Flicka podejmą u siebie Paris Saint-Germain. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

FC Barcelona czeka na powrót na Camp Nou. Tak wygląda stadion „Dumy Katalonii”. WIDEO ANAHI ARADAS AFPTV AFPAFP

