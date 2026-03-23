"Barca" chce go u siebie. W LM strzela jak Lewandowski. To ma być złoty interes

Łukasz Żurek

FC Barcelona zmierza konsekwentnie po obronę mistrzowskiego tytułu, ale jednocześnie przygotowuje transferową strategię na najbliższe lato. Jak informuje kataloński "Sport", na liście życzeń ekipy z Camp Nou znalazł się Alejandro Grimlado. To wychowanek "Blaugrany", obecnie notujący znakomite statystyki w Bayerze Leverkusen. Jako defensor w Lidze Mistrzów trafia do siatki z taką samą regularnością jak Robert Lewandowski.

Piłkarz Barcelony w granatowo-bordowej koszulce wskazuje poza kadr; w rogu drugi piłkarz w czarnej koszulce z rękami w górze.
Alejandro Grimaldo to nominalny defensor, ale w obecnej edycji LM do siatki trafia równie często jak Robert Lewandowski AFP

W ostatnich miesiącach Alejandro Grimaldo coraz częściej przymierzany jest do Bayernu Monachium. Ale do gry wchodzi właśnie Barcelona. "Sport" przekonuje, że najbliższego lata 30-latek może trafić nie do stolicy Bawarii, lecz na Camp Nou.

Co ciekawe, Grimaldo to wychowanek "Dumy Katalonii". Przebrnął w tym klubie przez wszystkie kategorie wiekowe. Zatrzymał się na drużynie rezerw. I stamtąd wyemigrował.

W latach 2016-23 bronił barw Benfiki Lizbona. Zaraz potem zameldował się w Bayerze Leverskusen. Szybko stał się w tym zespole jedną z wiodących postaci.

Dopiero po przeprowadzce do Bundeligi został dostrzeżony przez selekcjonera Luisa de la Fuente. W drużynie narodowej rozegrał do tej pory 11 spotkań. Występuje na pozycji lewego obrońcy lub na lewym wahadle.

Cechuje go wysoka jak na defensora skuteczność. W bieżącym cyklu zdobył dla "Aptekarzy" 12 goli i zaliczył 11 asyst. W Lidze Mistrzów ma lepsze statystyki niż Robert Lewandowski - cztery bramki i trzy asysty. Polak pokonywał bramkarzy rywali równie często, ale ma na koncie tylko jedno ostatnie podanie.

Dlaczego Barcelona chce piłkarza, który wkracza w czwartą dekadę życia? Nie chodzi wyłącznie o jego klasę sportową. Klauzula zawarta w kontrakcie zawodnika umożliwia jego pozyskanie za 15-20 mln euro.

Obecna umowa Grimaldo wygasa w połowie 2027 roku. Jak prognozują dziennikarze "Sportu", w praktyce piłkarz może być tańszy niż 15 mln euro. Joan Laporta i jego ludzie potrafią takie deale negocjować.

