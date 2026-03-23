"Barca" chce go u siebie. W LM strzela jak Lewandowski. To ma być złoty interes

W ostatnich miesiącach Alejandro Grimaldo coraz częściej przymierzany jest do Bayernu Monachium. Ale do gry wchodzi właśnie Barcelona. "Sport" przekonuje, że najbliższego lata 30-latek może trafić nie do stolicy Bawarii, lecz na Camp Nou.

Co ciekawe, Grimaldo to wychowanek "Dumy Katalonii". Przebrnął w tym klubie przez wszystkie kategorie wiekowe. Zatrzymał się na drużynie rezerw. I stamtąd wyemigrował.

FC Barcelona patrzy w stronę Bundesligi. Alejandro Grimaldo na radarze mistrzów Hiszpanii

W latach 2016-23 bronił barw Benfiki Lizbona. Zaraz potem zameldował się w Bayerze Leverskusen. Szybko stał się w tym zespole jedną z wiodących postaci.

Dopiero po przeprowadzce do Bundeligi został dostrzeżony przez selekcjonera Luisa de la Fuente. W drużynie narodowej rozegrał do tej pory 11 spotkań. Występuje na pozycji lewego obrońcy lub na lewym wahadle.

Cechuje go wysoka jak na defensora skuteczność. W bieżącym cyklu zdobył dla "Aptekarzy" 12 goli i zaliczył 11 asyst. W Lidze Mistrzów ma lepsze statystyki niż Robert Lewandowski - cztery bramki i trzy asysty. Polak pokonywał bramkarzy rywali równie często, ale ma na koncie tylko jedno ostatnie podanie.

Dlaczego Barcelona chce piłkarza, który wkracza w czwartą dekadę życia? Nie chodzi wyłącznie o jego klasę sportową. Klauzula zawarta w kontrakcie zawodnika umożliwia jego pozyskanie za 15-20 mln euro.

Obecna umowa Grimaldo wygasa w połowie 2027 roku. Jak prognozują dziennikarze "Sportu", w praktyce piłkarz może być tańszy niż 15 mln euro. Joan Laporta i jego ludzie potrafią takie deale negocjować.

