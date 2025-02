Memphis Depay Barcelony nie zwojował, jednak w bardzo trudnych czasach był jednym z zawodników, którzy pomogli rozpocząć proces wydźwigania "Dumy Katalonii" z kryzysu. W 42 meczach strzelił dla Barcy 14 bramek , a w pamięci kibiców z pewnością pozostało przynajmniej kilka z jego brawurowych akcji. Po odejściu z Atletico Madryt i przenosinach do Corinthians słuch o Holendrze niemal zaginął. Niestety, kiedy znów zrobiło się o nim głośno w mediach, to nie z powodów chwalebnych.

Latem 2024 roku Depay został zatrzymany przez policję . Prowadził wówczas swojego Rolls-Royce'a, wartego ponad 500 tysięcy euro w stanie upojenia alkoholowego. Media przekazały, że w organizmie byłego napastnika FC Barcelona i Atletico Madryt wykryto w trakcie kontroli ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu . Już wtedy jasne było, że czekają go poważne konsekwencje.

Sąd wydał wyrok ws. Memphisa Depaya. Holender nie uniknie kary

Dopiero ponad pół roku później, a konkretnie na początku lutego 2025 roku zapadł wyrok w sprawie drugiego najlepszego strzelca w historii reprezentacji Holandii . Jego szczegóły błyskawicznie przeniknęły do mediów.

Niewykluczone, że wyrok będzie miał dalsze następstwa. Nie brakuje głosów, że władze Corinthians powinny dodatkowo ukarać snajpera. Ten zanotował do tej pory dla brazylijskiego klubu 18 spotkań, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Co ciekawe, zabrakło go w kadrze na ostatni mecz ligowy z Novorizontino.