Aż huczy w Madrycie, to będzie hit transferowy. 200 milionów na stole

Zakończony sezon był dla Realu Madryt pasmem rozczarowań. "Królewscy" ulegli FC Barcelonie na niwie klubowej oraz w finale Superpucharu, natomiast z Pucharu Króla odpadli po kompromitującej porażce z drugoligowym Albacete. Do tego wszystkiego dochodzi klęska w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

Wielkie zmiany w klubie rozpoczęto od zmiany trenera. Z posadą pierwszego szkoleniowca pożegnał się Alvaro Arbeloa, co zapowiadało się już od dłuższego czasu. W zamian sprawiono kibicom wielki powrót po latach. Nowym trenerem Realu został Jose Mourinho. Portugalczyk ostatecznie wraca na Santiago Bernabeu, gdzie w przeszłości świętował m.in. mistrzostwo Hiszpanii.

Real ostro wziął się również do roboty w przypadku transferów do klubu. Hiszpanie ogłosili już część nowych wzmocnień, a w planach mają być kolejne "bomby" transferowe.

Real marzy o kolejnym ruchu transferowym. W zanadrzu nawet 200 milionów euro

Oficjalnie zawodnikami Realu ogłoszeni zostali już Marc Cucurella z Chelsea, Bernardo Silva z Manchesteru City oraz dotychczas związany z Liverpoolem Ibrahima Konate. Wszystko wskazuje na to, że to nie wszystko, bowiem za niedługo do tego grona ma dołączyć Denzel Dumfries z Interu Mediolan. W tle cały czas znajduje się obietnica, jaką Florentino Perez złożył przed niedawnymi wyborami prezydenckimi.

Aktualny sternik Realu zapowiedział bowiem, że w przypadku wygrania wyborów ma złożyć ofertę zakupu zawodnika za 150 milionów euro. Ta pierwotnie została złożona za Juliana Alvareza, lecz zdaniem dziennika "Marca" miał to być jedynie blef, utrudniający negocjację Barcelony z Atletico Madryt.

Hiszpanie twierdzą, że cały czas priorytetem Pereza jest zawodnik Bayernu Michael Olise. Misja sprowadzenia Francuza wydaje się być szalenie trudna, bowiem Bawarczycy nie zwykli sprzedawać swoich kluczowych zawodników. "Marca" podaje, że Real jest w stanie przeznaczyć na Olise więcej niż wspomniane 150 milionów euro. Ich zdaniem realna jest oferta wynosząca 200 milionów euro, natomiast górny limit ma wynosić aż 220 milionów euro.

Olise ma za sobą znakomity sezon w barwach Bayernu. Reprezentant Francji w minionej kampanii Bundesligi zanotował kapitalne statystyki na poziomie 15 goli oraz 19 asyst. To pozwoliło mu na świętowanie kolejnego mistrzostwa Niemiec.

Michael Olise ALAIN JOCARD AFP

Florentino Perez Burak Akbulut AFP

Zawodnicy Realu Madryt CRISTINA QUICLER AFP





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