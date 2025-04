Licznik kolejnych meczów bez porażki w Barcelonie Wojciecha Szczęsnego wciąż bije i miejmy nadzieję, że potrwa to jak najdłużej. Pozycja Polaka na ten moment jest niepodważalna, a intencje Marca-Andre ter Stegena, który wypowiada się o Polaku z wielkim szacunkiem, nie powinny wpłynąć na zmianę jego statusu. Tak przynajmniej, zdaniem wielu źródeł widzi to Hansi Flick . Nieco inną optykę na kwestię hierarchii w bramce ma dyrektor sportowy - Deco.

Co dalej z przyszłością Szczęsnego? Deco wymusi zmianę w bramce?

W mediach panuje narracja, że działacz mimo wszystko wyżej stawia Niemca od Polaka. A kiedy ten otrzyma oficjalnie zielone światło do gry, może starać się wymusić na trenerze zmianę podejścia do golkiperów. W końcu Ter Stegen to ikona "Dumy Katalonii", a do tego kapitan, zarabiający niebagatelne pieniądze. A Barcy nie stać, żeby kolejny rezerwowy obciążał tak mocno klubową kasę. Wystarczy już, że robi to Ansu Fati.