Xabi Alonso przejął Real Madryt przed rozpoczęciem sezonu 2025/26. Hiszpański szkoleniowiec po trzech świetnych sezonach w Bayerze Leverkusen wydawał się być idealnym kandydatem na stanowisko trenera "Królewskich". Tym bardziej, że doskonale znał klimat panujący w szatni na Santiago Bernabeu. W końcu w latach 2009 - 2014 był piłkarzem Realu.

Xabi Alonso zwolniony. Zastępca tylko tymczasowy?

Przygoda Alonso w Madrycie w roli trenera potrwała jednak znacznie krócej. Poprowadził zespół w 34 spotkaniach, a jego ostatnim meczem na ławce trenerskiej było finałowe starcie o Superpuchar Hiszpanii z FC Barcelona (2:3). Dzień po meczu klub z Madrytu przekazał, że Alonso nie jest już trenerem, a jego obowiązki przejął Alvaro Arbeloa.

Arbeloa nie ma wielkiego trenerskiego doświadczenia, a kibice i eksperci są przekonani, że będzie tylko tymczasowo prowadził Real. Oczywiście świetne wyniki zespołu mogą to zmienić.

Jurgen Klopp przejmie Real Madryt? Niemiec nie pozostawił złudzeń

W międzyczasie ruszyła trenerska giełda nazwisk. Kto mógłby poprowadzić Real Madryt? Numerem 1 jest na niej Jurgen Klopp. Zresztą nazwisko Niemca już kilka razy przejawiało się w kontekście prowadzenia "Królewskich".

58-latek został zapytany o potencjalne przejęcie Realu Madryt. Jego odpowiedź nie pozostawiła żadnych wątpliwości. - To nie ma ze mną nic wspólnego i mnie nie dotyczy - wypalił wprost w rozmowie z Servus TV. - Stanowiska trenerskie ciągle się zmieniają i dobrze jest obserwować sytuację z boku, nie martwiąc się o swoją przyszłość. To, gdzie jestem teraz, jest dla mnie właściwym miejscem - dodał.

Były szkoleniowiec Mainz. Borussii Dortmund i Liverpoolu odniósł się także szerzej do zwolnienia Alonso z Realu.

- To znak, że nie wszystko jest w porządku, skoro trener, który przez ponad dwa lata w Bayerze Leverkusen pokazywał, jak niezwykłym talentem jest, musi odejść z Realu zaledwie po pół roku. Jeśli przejmujesz stery po legendarnym trenerze Carlo Ancelottim to trudno jest przyjść i coś zmienić. To sprawiło, że sytuacja Alonso była skomplikowana. Współczuję mu, bo jest świetnym szkoleniowcem - stwierdził Niemiec w austriackiej telewizji.

Klopp obecnie jest dyrektorem współpracy międzynarodowej w firmie Red Bull, która zarządza m.in. klubami RB Lipsk czy RB Salzburg. Ostatni raz na ławce trenerskiej zasiadał w 2024 roku, gdy prowadził FC Liverpool.

Kylian Mbappe w towarzystwie trenera Xabiego Alonso Chandan Khanna AFP

Jurgen Klopp przejmie Real Madryt? Niemiec odniósł się do plotek GEORG WENDT DPA

Jurgen Klopp KERSTIN JOENSSON / AFP AFP