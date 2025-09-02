Awantura w szatni Barcelony? Głośno o konflikcie. Nagle przerwał milczenie

Tuż przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 hiszpańskie media huczały o konflikcie w szatni FC Barcelona. Jego bohaterami mają być dwaj wychowankowie - Fermin Lopez i Gavi. Pomocnicy "Barcy" mieli pokłócić się z powodów prywatnych. Spekulowano, że wpływ na pogorszenie ich relacji miały partnerki obu zawodników. Są to jednak niepotwierdzone informacje.

Punktem kulminacyjnym miał być moment, w którym Fermin Lopez i Gavi wdali się w awanturę w szatni FC Barcelona. Gdyby chodziło tylko o to, problem byłby pewnie łatwiejszy do rozwiązania. Największy problem polegał na tym, że po wszystkim Gavi rzekomo udał się do gabinetu ważnego członka zarządu i poprosił go o to, aby klub sprzedał Fermina Lopeza.

Kiedy Fermin Lopez się o tym dowiedział, wstawił do mediów społecznościowych wpis. - Źli ludzie nigdy nie wygrywają, ani ci, którzy odwracają wzrok, ani ci, którzy uczynili zdradę swoim sposobem na życie, a tchórzostwo swoją dewizą. To tylko kwestia czasu. Oni przegrywają codziennie, bo makijaż, który zakładają każdego ranka, prędzej czy później się im rozmaże, i ostatecznie pokazują się światu, jacy rzeczywiście są - napisał piłkarz.

Chwilę później powyższy wpis został usunięty przez piłkarza, ale jego treść pozostała w świadomości kibiców. Media od razu połączyły to z domniemanym konfliktem z Gavim.

Fermin Lopez przerywa milczenie ws. swojego "konfliktu" z Gavim

Teraz Fermin Lopez w rozmowie z "Mundo Deportivo" osobiście i otwarcie zabrał głos w sprawie.

- Gavi jest moim przyjacielem odkąd miałem 12 lat. Znam go od czasów gry w Betisie, ale odkąd dołączyłem do La Masii, jest dla mnie przyjacielem, jak brat - wyznał Fermin Lopez.

- Ludzie ciągle spekulują, ale on nadal jest moim przyjacielem. Mamy dobre relacje, jak zawsze, i nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat - dodał wychowanek "Dumy Katalonii".

Jak widać, Fermin w oficjalnym przekazie odcina się od medialnych spekulacji o konflikcie z Gavim i zapewnia, że nadal się z nim przyjaźni. Kibice Barcelony mogą więc zacząć wierzyć w to, że konflikt został wykreowany przez media lub został już zażegnany. Należy jednak brać pod uwagę, że piłkarz mógł wypowiedzieć te słowa dla dobra drużyny.

Pod koniec okna transferowego były głośno o możliwym odejściu Fermina Lopeza do Chelsea FC. Ten ostatecznie jednak został w FC Barcelona i zapewnił, że od samego początku chciał, aby wszystko zakończyło się właśnie w taki sposób.

Lamine Yamal, Fermin Lopez JOSEP LAGO AFP

Fermin Lopez DOMENICO CIPPITELLI AFP

Gavi FADEL SENNA / AFP AFP

