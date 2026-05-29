Awantura w Hiszpanii to mało powiedziane. Kpią z Barcelony

FC Barcelona po czterech pełnych sukcesów latach ostatecznie pożegnała Roberta Lewandowskiego, który zdecydował się na rozbrat z "Dumą Katalonii" i poszukanie sobie kolejnych wyzwań w zupełnie nowej lidze.

Tym samym "Blaugrana" musiała zacząć się już naprawdę intensywnie rozglądać za nową "dziewiątką" i przez długi czas głównym kandydatem na tę pozycję pozostawał Julian Alvarez.

29 maja Fabrizio Romano, włoski dziennikarz specjalizujący się w tematyce transferowej, opublikował dwa istotne wpisy dotyczące gracza Atletico Madryt. W pierwszym z nich stwierdził, że "Barca" miała złożyć pierwszą oficjalną ofertę za Argentyńczyka opiewającą na 100 mln euro. W drugim zaś przekazał, że "Los Rojiblancos" nie mają zamiaru jej przyjąć, natomiast w obu przypadkach podkreślono, że futbolista jasno komunikuje AM chęć odejścia.

Alvarez łączony z Barceloną, w Atletico się wściekli. "Oferty" za Yamala, Pedriego i Raphinhę

Narastające zamieszanie wokół Alvareza najwyraźniej ostatecznie sprawiło, że zarząd ekipy z Estadio Metropolitano po prostu się wściekł. Już między pierwszym a drugim wpisem Romano w madryckich dziennikach sportowych, "Marce" i "Asie" pojawiły się dementi ze strony Atletico, w myśl których żadnej oferty ze strony FCB miało nie być, a sam Julian Alvarez w ogóle ma nie być na sprzedaż.

Na tym się jednak nie skończyło. "Los Colchoneros" w godzinach popołudniowych zamieścili na portalu X następujący tekst: "Za kilka minut opublikujemy komunikat w istotnej kwestii, która generuje liczne dezinformacje". No i się zaczęło.

Jak się okazało, był to wstęp do serii wpisów mających wyśmiać spekulacje dotyczące snajpera AM. Na pierwszy ogień poszedł... Lamine Yamal. "HERE WE GO! Wyślemy faks do FC BARCELONA z naszą ofertą transferową: cztery bilety na jutrzejszy koncert Bad Bunny'ego, roczną prenumeratę "ABC" i torbę z pestkami słonecznika. Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi, aby przygotować 'ogłoszenie'" - padło.

To jednak nie był wcale koniec, bo potem pojawiła się też zaczepka dotycząca Pedriego. "HERE WE GO! Przy tej ofercie mieliśmy problem, bo skończyły nam się bilety na jutrzejszy koncert, więc ulepszamy poprzednią propozycję o 6 biletów na występ w niedzielę" - napisano.

Potem jeszcze do całego wątku dorzucono Raphinhę. "HERE WE GO! A żeby dopełnić opcję 3 w 1, poszliśmy na całość i robimy się rozrzutni: gracz przychodzi na wypożyczenie na jeden sezon, a w zamian my wypożyczamy Toma Forda i Smitha bez opcji wykupu. Oferta nie do odrzucenia" - stwierdzono. "Tom Ford i Smith" to nawiązanie do słów prezesa Atletico Enrique Cerezo z marca, kiedy to w ramach żartu (lub ewentualnie przedziwnej pomyłki) wymienił zmyślone nazwiska graczy swego klubu podczas rozmowy z dziennikarzami.

"Na koniec chcemy stanowczo zdementować, jakobyśmy złożyli propozycję dyrektorowi sportowemu FC Barcelona w celu dołączenia go do naszego zespołu skautów na brazylijskim rynku" - padło jeszcze potem.

Atletico Madryt uderza w Barcelonę. "My byśmy tak nie postąpili"

To była ostatnia przytoczona "oferta", ale na tym internetowa ofensywa "Los Rojiblancos" się nie skończyła. "Nie, Atletico Madryt nigdy nie zrobiłoby czegoś takiego. Jednak w ostatnich miesiącach doświadczamy kampanii nękania i dyskredytowania jednego z naszych zawodników. Celowe przecieki, fake newsy, ciągły brak szacunku, machina do wymyślania historyjek w wersji cule, telefony przed bezpośrednimi starciami... Ale jasne, też nie przyszłoby nam do głowy zatrudnić za pieniądze wiceprezesa sędziów albo załatwiać polityczne przysługi, by rejestrować zawodników. SZACUNEK i WARTOŚCI" - skwitowano w ostatnim z serii wpisie na X. Tutaj nawiązano oczywiście do sławetnej "sprawy Negreiry".

Wygląda na to, że napięcie na linii Madryt - Barcelona prędko nie ustąpi...

