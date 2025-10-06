Partner merytoryczny: Eleven Sports

Awantura w Barcelonie, Lewandowski w centrum wydarzeń. Wszystko się nagrało

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski z pewnością będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o ostatnim meczu Barcelony. "Duma Katalonii" została upokorzona przez Sevillę i przegrała 1:4, a Polak w kluczowym momencie nie wykorzystał rzutu karnego, stając się na dobrą sprawę jednym z antybohaterów spotkania. Jakby tego było mało, kamery pokazały, że w trakcie starcia w Andaluzji doszło do awantury na boisku. Trudno nie odnieść wrażenia, że jedną z jej pośrednich przyczyn była postawa "Lewego".

W meczu Barcelony na oczach Roberta Lewandowskiego doszło do awantury
W meczu Barcelony na oczach Roberta Lewandowskiego doszło do awanturyEric Verhoeven/Soccrates/Getty ImagesGetty Images

FC Barcelona w niedzielę doznała upokarzającej wręcz porażki. Po tym, jak Barca musiała uznać w Lidze Mistrzów wyższość Paris Saint-Germain, w La Liga została rozbita przez Sevillę. Wojciech Szczęsny tego dnia musiał aż czterokrotnie wyciągać piłkę z siatki.

Koszmar Barcelony w Sevilli. Lewandowski się nie popisał

Kto wie, jak potoczyłoby się spotkanie, gdyby Robert Lewandowski w 76. minucie przy wyniku 2:1 dla Sevilli wykorzystał rzut karny. Polak tym razem zawiódł na całej linii i uderzył obok bramki. Było to najgorsze możliwe podsumowanie jego fatalnego występu na tle ekipy z Andaluzji.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i jan Urban
Reprezentacja

A więc jednak. Szczęsny ogłosił ws. powrotu do kadry. I nagle te słowa o Urbanie

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Na "Lewego" po porażce wylano w mediach wiadro pomyj, choć winnych tragicznego rezultatu było więcej. Jakby tego było mało, kamery pokazały, że w trakcie rywalizacji na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan doszło do awantury pomiędzy piłkarzami Barcelony. 

    DJB: Zasłużona krytyka Legii po pierwszej kolejce Ligi Konferencji. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

    Awantura w Barcelonie. Pedri i Ferran Torres się spięli

    Kamery pokazały, że pomiędzy Ferranem Torresem i Pedrim doszło do ostrej i gorzkiej wymiany zdań. Dwaj Hiszpanie intensywnie debatowali, a młodszy z nich miał wyraźnie pretensje do napastnika.

    Samo nagranie pochodzące z platformy streamingowej DAZN nie pokazuje, w którym dokładnie momencie spotkania miała miejsca dyskusja graczy "Blaugrany", ale trudno nie odnieść wrażenia, że jednym z czynników, jaki do niej doprowadził, była kiepska postawa Lewandowskiego.

    Sam Ferran Torres także rozegrał prawdopodobnie swój najgorszy mecz w tym sezonie i zmarnował jedną dogodną okazję do strzelenia gola. Atmosfera w szatni po dwóch z rzędu porażkach z pewnością nie jest najlepsza. Hansi Flick będzie musiał na nowo przywrócić ład i harmonię, a do tego postarać się o odwrócenie złej passy.

    Zobacz również:

    Neutralizacja gry Pedriego jest kluczem do rozbicia FC Barcelona w bieżącym sezonie
    Robert Lewandowski

    Tak udało się rozbić Barcelonę, znaleźli czuły punkt. Lewandowski i spółka bez szans

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski
    Piłkarz w pomarańczowym stroju drużyny FC Barcelona stoi na boisku z opuszczoną głową i rękami wspartymi na biodrach, w tle rozmyta publiczność oraz ławka rezerwowych.
    Robert LewandowskiJose BretonAFP
    Piłkarz w pomarańczowym stroju FC Barcelony znajduje się na boisku w trakcie meczu, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
    PedriIMAGONewspix.pl
    Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie po murawie stadionu podczas meczu, na jego koszulce widnieje logo sponsora, w tle rozmazana publiczność.
    Robert LewandowskiMutsu KawamoriNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja