Awantura po meczu Barcelony, a później takie sceny. Mistrzowie przepędzeni

Fani Espanyolu co prawda na boisku się nie pojawili, ale lokalny rywal Barcelony i tak znalazł sposób, aby przepędzić “ Blaugranę " z murawy do szatni. Zawodnicy prowadzeni przez Hansiego Flicka kierowali się w stronę koła środkowego, aby tam zacząć świętowanie mistrzostwa. Na drodze stanęli jednak piłkarze gospodarzy.

Tak Espanyol chciał zniszczyć zabawę FC Barcelony. Posunięto się aż do tego

Na murawie doszło do awantury i szarpaniny, bowiem piłkarze Espanyolu nie chcieli dopuścić do sytuacji, w której "Blaugrana" świętuje mistrzostwo na ich boisku. Widząc to wszystko, władze Espanyolu zdecydowały, aby natychmiast włączyć zraszacze z wodą mając z pewnością nadzieję, że zawodnicy “Blaugrany" w popłochu uciekną do szatni.