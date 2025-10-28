Awantura po El Clasico, a teraz dramat w Realu Madryt. Fatalne wieści ws. lidera "Królewskich"

Real Madryt wygrał niedzielne El Clasico, czym znacznie poprawił swoją sytuację w ligowej tabeli. Teraz jego przewaga nad FC Barcelona wynosi pięć punktów.

Przed nami jeszcze jednak 28 rund gier. Możliwe więc, że będziemy mieli do czynienia z jeszcze wieloma zwrotami akcji, a walka o mistrzowski tytuł będzie zacięta.

Koszmar Daniego Carvajala. Lider Realu Madryt wypada na kilka miesięcy

Real Madryt miał jednak powody do świętowania. Poza faktem odskoczenia w Barcelonie w tabeli doszło bowiem do rewanżu za cztery porażki w El Clasicos w poprzednim sezonie.

Jednak już kolejnego dnia radość Realu Madryt została boleśnie przerwana. Ogłoszono bowiem, że kontuzji nabawił się Dani Carvajal. Kapitan i jeden z liderów "Los Blancos".

U Hiszpana zdiagnozowano obecność wolnego ciała stawowego w prawym kolanie. Oznacza to, że będzie musiał przejść zabieg artroskopii. Jego przerwa w grze może potrwać ok. 4 miesięcy.

W poprzednim sezonie Dani Carvajal doznał bardzo poważnej kontuzji tego samego kolana. W meczu z Villarreal CF w październiku 2024 roku Hiszpan zerwał nie tylko więzadło krzyżowe przednie, lecz także więzadło poboczne strzałkowe i ścięgno mięśnia podkolanowego.

Zdążył jeszcze "odpowiedzieć" Yamalowi. Kłótnia między reprezentantami Hiszpanii

Przed zdiagnozowaniem kontuzji Dani Carvajal zdążył jeszcze "odgryźć się" Lamine'owi Yamalowi za jego prowokacyjne słowa w kierunku Realu Madryt sprzed El Clasico.

Hiszpan pojawił się na murawie w końcowej fazie meczu i po ostatnim gwizdku wykonywał gest oznaczający "teraz sobie pogadaj", w kierunku młodszego kolegi z reprezentacji.

Carvajal miał być zły na Lamine'a Yamala ze względu na jego zachowanie, które może popsuć atmosferę w reprezentacji Hiszpanii.

Jednak po zakończeniu El Clasico o 15 lat starszy Carvajal również zachował się w sposób prowokujący. Frenkie de Jong z Barcelony wypomniał, że gdyby zależało mu na dobru reprezentacji, porozmawiałby o tym z Yamalem po meczu w cztery oczy. Doszło jednak do awantury, która na pewno nie poprawiła tej sytuacji.

Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu.

Dani Carvajal FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Dani Carvajal AFP

Dani Carvajal i Lamine Yamal ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER AFP