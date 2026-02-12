Atletico Madryt - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć Puchar Króla na żywo w TV?

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w ramach półfinału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Atletico Madryt- FC Barcelona. Półfinał Pucharu Króla. Gdzie obejrzeć? O której? [NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona bez większych problemów dotarła do półfinału Pucharu Króla. W kolejnych rundach zwyciężyła 2:0 z Guadalajarą i Racingiem Santander. W ćwierćfinale zmierzyła się z Albacete, czyli pogromcą Realu Madryt w rozgrywkach. Tym razem przeciwnicy postawili jej znacznie śmielszy opór, ale "Blaugrana" ostatecznie triumfowała 2:1.

W półfinale rozgrywek drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra z Atletico Madryt. "Los Colchoneros" w 1/16 finału zmierzyli się z Atletico Baleares i po bardzo zaciętym spotkaniu wygrali 3:2. W kolejnej rundzie skromnie, bo 1:0 pokonali Deportivo La Coruna. Ekipa Diego Simeone prawdziwą siłę pokazała jednak w ćwierćfinale, bowiem rozbiła Real Betis aż 5:0, z którym co ciekawe... przegrała 0:1 w ostatniej kolejce La Liga.

Barcelona i Atletico zmierzyły się na poziomie półfinału Pucharu Króla także w poprzedniej edycji. Tamta rywalizacja dostarczyła wielkich emocji. W pierwszym spotkaniu padł remis 4:4(!), a jedno z trafień zaliczył Lewandowski. W rewanżu o awansie przesądził gol Ferrana Torresa, po którym "Barca" zwyciężyła 1:0, a ostatecznie w finale sięgnęła po tytuł, pokonując 3:2 po dogrywce Real Madryt. Obie ekipy mają już za sobą ligową konfrontację w tym sezonie. Mimo że Atletico prowadziło na Camp Nou 1:0, to ostatecznie przegrało 1:3.

Mecz Atletico Madryt - FC Barcelona w ramach półfinału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Piłkarze FC Barcelona GONGORA AFP

Lamine Yamal w pojedynku z Julianem Alvarezem Urbanandsport AFP