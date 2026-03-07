Athletic Bilbao - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Athletic Bilbao - FC Barcelona w ramach 27. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Athletic Bilbao - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona w miniony wtorek pożegnała się z udziałem w rozgrywkach Pucharu Króla. Mimo że "Blaugrana" zwyciężyła 3:0, to nie zdołała odrobić czterobramkowej straty z pierwszego meczu. Dziś piłkarzy Hansiego Flicka czeka za to kolejne spotkanie ligowe i to z rywalem z górnej części tabeli.

Athletic Bilbao po 26. kolejkach La Liga zajmował dziewiąte miejsce. Baskowie jak zawsze nieźle radzą sobie przed własną publicznością. W tym sezonie na 39 punktów możliwych do zdobycia u siebie zdobyli 23 i nie przegrali od trzech spotkań. Biorąc pod uwagę także mecze wyjazdowe, zawodnicy Ernesto Valverde pozostają niepokonani od pięciu kolejek, co dowodzi, że są w dobrej formie.

W tym sezonie oba zespoły zmierzył się już dwukrotnie i w obu Barcelona rozgromiła Athletic. Najpierw w listopadzie w ramach 13. kolejki La Liga 4:0, a następnie w grudniu podczas meczu półfinałowego Superpucharu Hiszpanii aż 5:0. Dziś przyjezdni także są faworytami, ale tym razem ekipa z Bilbao zagra wreszcie przed własną publicznością, co może okazać się jej wielkim atutem.

