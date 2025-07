Anglicy chcą ściągnąć napastnika Barcelony. Kluczowe wieści dla Lewandowskiego

Superpuchar, Puchar Króla oraz mistrzostwo Hiszpanii - te trzy trofea FC Barcelona mogła dostawić do klubowej gabloty po ostatnim sezonie. Pod wodzą Hansiego Flicka kataloński klub prezentował się wyśmienicie. Wydawało się, że do kompletu może zgarnąć puchar Ligi Mistrzów, jednak w półfinałowym dwumeczu lepszy okazał się Inter Mediolan.

Jednym z kluczowych zawodników w układance Niemca był Robert Lewandowski. Polak znów został najlepszym strzelcem zespołu, pokonując bramkarzy rywali 42 razy we wszystkich rozgrywkach. Jednocześnie Flick nie zapomniał o piłkarzu, który pierwotnie miał być zmiennikiem Lewandowskiego, a w rzeczywistości, wraz z upływem czasu, stał się równie istotnym graczem.

Mowa o Ferranie Torresie. Początkowo hiszpański napastnik pojawiał się na murawie, wchodząc z ławki rezerwowych. Trudy wymagającego sezonu sprawiły, że coraz częściej jego nazwisko widniało we wyjściowej jedenastce. 25-latek w ostatniej kampanii strzelił kilka bardzo ważnych goli. Łącznie było ich aż 19. Jak na niecałe dwa tysiące minut spędzonych na murawie, jest to świetny rezultat. Do tego dołożył siedem asyst.