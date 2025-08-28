Partner merytoryczny: Eleven Sports

Angielski potentat daje fortunę za gwiazdę Barcelony. Decyzja musi zapaść, ważą się losy hitu

Paweł Czechowski

FC Barcelona wciąż mierzy się z nierozwiązaną kwestią rejestracji niektórych zawodników - a do celu zbliżyłyby ją tu bez dwóch zdań kolejne transfery z klubu. Na horyzoncie pojawiła się ciekawa opcja związana z gigantem z Premier League, ale... ten obrał na cel akurat piłkarza, w którego mocno wierzy Hansi Flick.

Fermin Lopez i Robert Lewandowski
Fermin Lopez i Robert LewandowskiIna FassbenderAFP

FC Barcelona powoli szykuje się do swojego trzeciego meczu w Primera Division w tym sezonie, a tymczasem... w składzie "Blaugrany" wciąż pozostają niezarejestrowani zawodnicy. W tym gronie nie zabrakło - niestety - również i Wojciecha Szczęsnego.

Sytuacja futbolistów jednak powoli wydaje się zbliżać do definitywnego rozwiązania - a cały proces mógłby wesprzeć kolejny transfer z "Dumy Katalonii". Tutaj pojawia się dosyć intrygująca opcja wprost z Premier League.

Chelsea nie ustaje w staraniach o zakup Lopeza. FC Barcelona musi rozważyć tę opcję

Hiszpańskie media od pewnego czasu stale donoszą o tym, że na celowniku londyńskiej Chelsea znalazł się Fermin Lopez - a "The Blues" mają być przy tym mocno zdeterminowani w kwestii pozyskania 22-latka.

Jak podaje Victor Gonzalez z "Diario Sport" ekipa ze Stamford Bridge miała już podnieść swoją wstępną propozycję za gracza z 58 do 65 mln euro. Mowa tu o samej kwocie podstawowej, bez potencjalnych bonusów - i choć nie byłaby ona rozstrzygająca w sprawie rejestracji, to z całą pewnością by nie zaszkodziła.

W "Barcy" są więc w pewnej kropce. Z jednej strony nie można przejść obojętnie obok takiej oferty, z drugiej "Blaugrana" nie chce z pewnością zejść poniżej poziomu 70 mln euro. Zarząd i trener dotychczas nie chcieli słyszeć w zasadzie o pożegnaniu Lopeza, a sam futbolista też widział swoją przyszłość w FCB, aczkolwiek w Chelsea miałby potencjalnie więcej szans na rozgrywanie meczów od pierwszego do ostatniego gwizdka.

Barcelona zagra niebawem w lidze z Rayo Vallecano

Decyzja musi zapaść do początku września, kiedy to zamknie się letnie okienko transferowe w Anglii. Tymczasem Barcelona 31 sierpnia zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano - niebawem się przekonamy, czy może będzie to pożegnanie Fermina Lopeza z bordowo-granatowymi barwami.

    Młody piłkarz w niebieskiej bluzie z zielonymi akcentami podczas treningu z piłką do piłki nożnej, skupiony na kontrolowaniu futbolówki, w tle rozmyte sylwetki i trybuny.
    Fermin LopezDOMENICO CIPPITELLIAFP
    Młody piłkarz w stroju FC Barcelony gestykuluje ręką na tle rozmytej publiczności na stadionie, na ramieniu widać opaskę kapitana, a w tle obecni są również inni gracze i sędzia.
    Fermin LopezGONGORAAFP

