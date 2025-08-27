Letnie okienko transferowe w większości europejskich liga zbliża się coraz większymi krokami do swego zamknięcia - i można śmiało powiedzieć, że byliśmy w tym roku świadkami naprawdę dużej liczby hitowych przenosin. Jeśli mowa o kwotach wydawanych na zawodników, to tu, po raz kolejny, przewodzi Premier League.

W top 10 najdroższych transferów swój udział miało - jako drużyny pozyskujące - aż siedem angielskich ekip. Rekordowo wysoka okazała się tym razem operacja dołączenia Floriana Wirtza do Liverpoolu - "The Reds" wydali na niego równowartość 125 mln euro. Wygląda przy tym na to, że w końcówce sierpnia na rynku może jeszcze namieszać dodatkowo londyńska Chelsea.

Fermin Lopez na celowniku Chelsea. W tle ogromne pieniądze dla piłkarza i Barcelony

Jak poinformował dziennikarz Miguel Rico w programie "El Partidazo de COPE" zespół ze Stamford Bridge nie ustaje bowiem w staraniach o zakontraktowanie Fermina Lopeza, młodej gwiazdy FC Barcelona. Trener "The Blues", Enzo Maresca, miał już kilkukrotnie kontaktować się z zawodnikiem, a on sam ma być kuszony znaczącą podwyżką zarobków - w stolicy Wielkiej Brytanii mógłby liczyć na aż 15 mln euro wypłaty rocznie, przy sześciu milionach inkasowanych w Katalonii w analogicznym okresie.

Lopez jak dotychczas twardo obstawał przy pozostaniu w "Blaugranie", ale fakt, że ostatnio pełnił on głównie rolę rezerwowego, a spotkanie z Levante w całości przesiedział na ławce, może doprowadzić do zasiania pewnego ziarna niepewności w jego sercu. Hansi Flick mimo wszystko nie chciałby się go pozbywać, a sama "Barca" rozważy pożegnanie 22-latka tylko w przypadku otrzymania oferty o wysokości minimum 70 mln euro.

Przekazanie piłkarza londyńczykom naturalnie przybliżyłoby mistrzów Hiszpanii do osiągnięcia zasady 1:1 w kwestii Finansowego Fair Play, ale ten cel jest tak czy inaczej w zasięgu z wykorzystaniem innych dróg. Dziennikarka Helena Condis podaje, że Inaki Pena jest już w zasadzie krok od wypożyczenia do Elche, Oriol Romeu po rozwiązaniu jego umowy zwiąże się z innym klubem jako wolny agent, a Hector Fort może związać się z Mallorcą. Rico dodał do tego, że zarząd FCB przyszykował już opcję gwarancji bankowej wynoszącej 7 mln euro. Niemniej - ostatnie dni tego miesiąca będą ciekawe.

FC Barcelona niebawem zmierzy się z Rayo Vallecano

Zawodnicy Barcelony - w tym wyleczony z kontuzji mięśniowej Robert Lewandowski oraz wciąż niezarejestrowany Wojciech Szczęsny - trenują tym czasem ciężko przed kolejnym starciem w Primera Division. 31 sierpnia "Duma Katalonii" zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano, chcąc po razu kolejny zapisać na swym koncie komplet punktów.

Fermin Lopez i Robert Lewandowski CRISTINA QUICLER / AFP AFP

Lamine Yamal, Fermin Lopez JOSEP LAGO AFP