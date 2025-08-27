Angielski gigant sięga po gwiazdę Barcelony. To byłby hit transferowy, fortuna za piłkarza
Letnie okienko transferowe w czołowych ligach europejskich zostanie zamknięte wraz z samym początkiem września, ale można przypuszczać, że choć do jego zakończenia nie zostało wiele czasu, to staniemy się jeszcze świadkami co najmniej kilku ciekawych ruchów ze strony najmocniejszych klubów "Starego Kontynentu". Nie można wykluczyć, że dojdzie chociażby do transferowego hitu na linii FC Barcelona - Chelsea. "The Blues" obrali na swój celownik jedną z młodych gwiazd "Blaugrany".
Letnie okienko transferowe w większości europejskich liga zbliża się coraz większymi krokami do swego zamknięcia - i można śmiało powiedzieć, że byliśmy w tym roku świadkami naprawdę dużej liczby hitowych przenosin. Jeśli mowa o kwotach wydawanych na zawodników, to tu, po raz kolejny, przewodzi Premier League.
W top 10 najdroższych transferów swój udział miało - jako drużyny pozyskujące - aż siedem angielskich ekip. Rekordowo wysoka okazała się tym razem operacja dołączenia Floriana Wirtza do Liverpoolu - "The Reds" wydali na niego równowartość 125 mln euro. Wygląda przy tym na to, że w końcówce sierpnia na rynku może jeszcze namieszać dodatkowo londyńska Chelsea.
Fermin Lopez na celowniku Chelsea. W tle ogromne pieniądze dla piłkarza i Barcelony
Jak poinformował dziennikarz Miguel Rico w programie "El Partidazo de COPE" zespół ze Stamford Bridge nie ustaje bowiem w staraniach o zakontraktowanie Fermina Lopeza, młodej gwiazdy FC Barcelona. Trener "The Blues", Enzo Maresca, miał już kilkukrotnie kontaktować się z zawodnikiem, a on sam ma być kuszony znaczącą podwyżką zarobków - w stolicy Wielkiej Brytanii mógłby liczyć na aż 15 mln euro wypłaty rocznie, przy sześciu milionach inkasowanych w Katalonii w analogicznym okresie.
Lopez jak dotychczas twardo obstawał przy pozostaniu w "Blaugranie", ale fakt, że ostatnio pełnił on głównie rolę rezerwowego, a spotkanie z Levante w całości przesiedział na ławce, może doprowadzić do zasiania pewnego ziarna niepewności w jego sercu. Hansi Flick mimo wszystko nie chciałby się go pozbywać, a sama "Barca" rozważy pożegnanie 22-latka tylko w przypadku otrzymania oferty o wysokości minimum 70 mln euro.
Przekazanie piłkarza londyńczykom naturalnie przybliżyłoby mistrzów Hiszpanii do osiągnięcia zasady 1:1 w kwestii Finansowego Fair Play, ale ten cel jest tak czy inaczej w zasięgu z wykorzystaniem innych dróg. Dziennikarka Helena Condis podaje, że Inaki Pena jest już w zasadzie krok od wypożyczenia do Elche, Oriol Romeu po rozwiązaniu jego umowy zwiąże się z innym klubem jako wolny agent, a Hector Fort może związać się z Mallorcą. Rico dodał do tego, że zarząd FCB przyszykował już opcję gwarancji bankowej wynoszącej 7 mln euro. Niemniej - ostatnie dni tego miesiąca będą ciekawe.
FC Barcelona niebawem zmierzy się z Rayo Vallecano
Zawodnicy Barcelony - w tym wyleczony z kontuzji mięśniowej Robert Lewandowski oraz wciąż niezarejestrowany Wojciech Szczęsny - trenują tym czasem ciężko przed kolejnym starciem w Primera Division. 31 sierpnia "Duma Katalonii" zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano, chcąc po razu kolejny zapisać na swym koncie komplet punktów.