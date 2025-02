Potężny skandal w La Liga. Real Madryt wprost mówi o korupcji

Obóz Realu Madryt był oburzony. Do tego stopnia, że zdecydowano się skierować oficjalną skargę do Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej i Wyższej Rady Sportu. W treści tej skargi Sekretarz Zarządu Realu Madryt wprost wspomina o "skorumpowanym systemie". A jako że FC Barcelona wygrała w niedzielę z Deportivo Alaves, zmniejszyła dystans do lidera do czterech punktów.