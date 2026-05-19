Ancelotti skreślił gwiazdę, FC Barcelona tylko na to czekała. W grze 100 milionów euro

Do rozpoczęcia mistrzostw świata 2026 pozostaje już coraz mniej czasu, a my systematycznie poznajemy kolejne kadry, jakie powołać na prestiżową imprezę zdecydowali się selekcjonerzy. Sporą dyskusję w mediach wywołały m.in. wybory Grahama Pottera. Na liście nie znalazł się m.in. Roony Bardghji z Barcelony.

Ancelotti ogłosił powołania na mundial. Gwiazda Chelsea pominięta

Jeszcze większe emocje wygenerował komunikat ze strony Carlo Ancelottiego. Selekcjoner reprezentacji Brazylii również odkrył karty i przedstawił swoją kadrę. Znalazł się w niej ostatecznie Neymar, ale zabrakło miejsca dla Joao Pedro.

Napastnik Chelsea za sprawą swoich występów miał pełne prawo oczekiwać powołania. W 49 spotkaniach strzelił w końcu 20 goli i dorzucił do tego 6 asyst. Liczby "broniły go" dużo bardziej aniżeli Neymara (19 G/A), Rayana (22 G/A), Gabriela Martinelliego (17 G/A), Cunhę (12 G/A), Endricka (16 G/A), czy Luiza Henrique (8 G/A).

Sam zawodnik zdążył już skomentować decyzję Ancelottiego, publikując na Instagramie wiadomość. Podkreślił on, że będzie mocno kibicował kolegom podczas mistrzostw świata 2026.

Zawsze starałem się dawać z siebie wszystko. Niestety nie udało mi się spełnić marzenia o pojechaniu na mundial, natomiast pozostaję spokojny i skupiony, tak jak zawsze staram się to robić. Wzloty i upadki są nieodłączną częścią futbolu. Życzę powodzenia wszystkim powołanym, a ja będę kolejnym sympatykiem, który będzie dopingował, by wrócili z szóstym tytułem

FC Barcelona liczyła na pominięcie Joao Pedro. W grze ogromne pieniądze

Już wcześniej w kuluarach mówiło się, że selekcjoner może zrezygnować z usług zawodnika Chelsea. Na taki obrót spraw zdecydowanie czekała FC Barcelona, "Blaugrana" zagięła parol właśnie na Brazylijczyka, za którego "The Blues" oczekują aż 100 milionów euro.

Podczas mundialu wartość wielu gwiazd rośnie. Z pewnością nie będzie tak z Joao Pedro. A nawet jego wycena może zmaleć, wobec pominięcia przy okazji mundialu. Decyzja Roberta Lewandowskiego o odejściu sprawiła, że "Duma Katalonii" latem musi pozyskać klasowego środowego napastnika. Poza Joao Pedro na liście życzeń Barcy znaleźli się Julian Alvarez, czy Lautaro Martinez.

Poza kadrą "Canarinhos" znalazł się również klubowy kolega Joao Pedro - Estevao. W jego przypadku decyzja selekcjonera była pokłosiem kontuzji, z jaką zmaga się od połowy kwietnia.

Joao Pedro

Joao Pedro w reprezentacji Brazylii

Carlo Ancelotti

