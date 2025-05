Ancelotti nie żegna się z Realem. W Madrycie mają gotowy plan. Nagły zwrot akcji

Ancelotii tylko "wypożyczony" Brazylijczykom? Madryt już teraz czeka na jego powrót

Selekcjonerski debiut Ancelotti zaliczy za niespełna miesiąc. Poprowadzi Brazylię w eliminacyjnych meczach do mundialu z Ekwadorem (8.06) i Paragwajem (11.06) . Dzień przed drugą potyczką obchodził będzie 66. urodziny.

Jest pierwszym zagranicznym trenerem drużyny narodowej w dziejach Kraju Kawy. Zawarł umowę ważną do zakończenia finałów MŚ 2026. Co potem? Na to pytanie odpowiada "Marca".